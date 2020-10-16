網上FAN享會｜《飲食男女》X 素媽媽美麗日記 時令南瓜素食工作坊

秋天到，四處都能看到南瓜的蹤迹。
又大又甜的南瓜，不但外形可愛，更是營養豐富的食物。中醫認為南瓜有潤肺救肺益氣之效，又不傷脾胃，南瓜所含的維他命E及胡蘿蔔素更能增強免疫力，所以入秋之後最適合用南瓜入饌。
想吃，但無從入手不知怎樣處理？不知道怎樣配搭，才能發揮南瓜的最佳滋味？
《飲食男女》網上FAN享會就為大家帶來「時令素食工作坊」，找來素食界人氣導師素媽媽Christine教路，把南瓜煮得有營又美味。FAN享會上，素媽媽會即場為大家示範兩道南瓜素菜式，南瓜黑豆燉素牛肉及南瓜煎蛋批，更會即時解答參加者素食烹調的疑問，讓大家吃得好味又健康。素食愛好者絕不能錯過。
示範：Christine@素媽媽美麗日記
《飲食男女》X 素媽媽美麗日記 時令素食工作坊
日期：2020年10月29日（星期四）
時間：晚上7時15分至8時15分
示範︰Christine@素媽媽美麗日記 Green Monday烹飪顧問
收費：每位398港元
*另送總值$400現金券($300素媽媽網上烹飪課程折扣 + $100素韻網店優惠券)
報名截止時間： 2020年10月28日下午11時59分
示範內容：
- 南瓜素食教學（南瓜黑豆燉素牛肉、南瓜煎蛋批）
- 素食配搭宜忌
參加方法
1. 點擊參加【《飲食男女》X 素媽媽美麗日記 時令南瓜素食工作坊】
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查詢詳情可在辦公時間致電 2990-7469 ，或電郵至 events@nextdigital.com.hk 。
活動細則
* 所有優惠不可兌換現金。
* 所有優惠有效期至2021年3月31日。
* 參加者明白及接納以上優惠並非由壹傳媒或飲食男女提供，會員參與或使用屬個人決定，本公司不須就此優惠或其他直接或間接因此而起的任何損傷、損失、賠償及支出負上任何責任。
* 優惠須受本條款及細則及參與單位的條款及細則約束。
* 除非活動取消或延期舉行，否則恕不退款，請留意電郵及飲食男女FB專頁以接收最新公告。
* 活動受條款及細則約束，如有任何爭議，壹傳媒保留最終決定權。
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