氣炸鍋燒肉｜屯門凍肉店 香港製造$48氣炸燒腩仔 日賣100份

自從疫情開始，越來越多凍肉店開業，每間都要賣一些獨家產品才能突圍而出，屯門有一間凍肉店，就有香港製造的氣炸燒腩仔，非常適合懶人。店主Kay表示，經常在餐廳買燒腩仔，可是回家後脆皮變軟，一點都不好吃，於是他們找本地工場製作氣炸鍋版的燒腩仔，讓客人在家裡也能吃到新鮮的。

燒腩仔（$48）非常受歡迎，曾日賣100份，一整條放進去氣炸，不用自己刺洞也有脆皮效果，很方便，吃下皮脆，油香滿口，肥瘦適中，而且不會過鹹。香港製造的產品，還有豉油王乳鴿（$98/2隻），原隻氣炸，保持肉質嫩滑。

除了本地產品，凍肉店亦有售來自韓國、泰國、台灣等地的氣炸產品。台灣糯米雞翼釀雞全翼（$78/5隻）較少見，雞全翼十分大隻，氣炸後外皮香脆，糯米份量多，味道帶點香辣。急凍青龍蝦（$128/隻）氣炸後肉質依然鮮嫩，加上蝦膏，十分滋味。凍肉店暫時有約50款產品，客人可先在Facebook上選購，然後到店內自取或送貨。

1990 Frozen food store

地址：屯門杯渡路99號 99common 3樓324室

電話：5529 5272

營業時間：星期一至六 10:30am-5pm

註：滿$350免費送貨。

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