江獻珠經典回顧｜食腦

年輕的一輩動輒叫人「食腦」，即是說人沒腦筋，不去想；甚或譏人「頭大無腦」，更是侮辱他人智慧的極致。

我們的年代，食腦是很平常的事。以形補形，是中醫食療的妙方。各種動物的腦，牛羊豬，雞鵝鴨，無一不食，有人連活生生猴子的腦也一匙匙地挖來吃，多食腦便能補腦。但自從有了膽固醇這回事，許多人都不敢食腦了。可幸還有植物性的腦：如形似腦的核桃，和我們的豆腐花，在景色美妙的江南，卻叫豆腐腦。

還有一種腦，叫「蝦腦」，是在江南湖泊生長的淡水蝦頭內一粒細小的「膏」，雖然是剝蝦仁的剩餘物，但每隻蝦只有比綠豆還要小的一丁點，要費不少時間纔能挑出夠做一碗三蝦麵或一盤三蝦豆腐的分量，而且還要等待五月至七月，當正淡水蝦的肉最肥壯、肚中蝦子最豐，頭中的蝦腦最甘美的季節。

三蝦麵和三蝦豆腐，我在大陸出版的食譜上讀過，更記得在故美食史學家逯耀東先生的著作《寒夜客來》中，有一篇描述他回到蘇州尋覓少年時舊食的文章；經過了數十年，往日佳味不再，清炒蝦仁吃了十三次仍不滿意，三蝦麵更無處可尋。

三蝦是淮揚人極其精緻的食製，其中以太湖所產白蝦的三蝦最為馳名。三蝦不是三種蝦，而是從一隻小蝦拆出來的蝦仁、蝦子和蝦腦同煮，作為麵的澆頭或與豆腐同煮，合稱三蝦。白蝦要選雌的，先在蝦腹中挑出飽滿的蝦子，去殼取蝦仁，蝦殼和蝦頭放在水中煮熟，蝦頭便呈現一點嫣紅，這就是蝦腦。逐粒挑出蝦腦後，把蝦殼和蝦頭再熬湯，可作麵湯和豆腐的芡。聽說現時的蝦長得愈來愈小，單是剝一斤蝦肉已要一個鐘頭，還不計挑蝦子和取蝦腦的繁瑣工序，所以很多老字號再也不供應三蝦菜式了。逯先生去了上海多次，發覺往時賣三蝦麵的館子早已關門，餘下來的一家「滄浪亭」，停售三蝦麵已多時，直至一次聽到已恢復供應，連忙去光顧，可惜風味已遠遜昔日，失望惆悵，慨嘆不已。

最近蔡瀾先生在他的電視節目「蔡瀾歎名菜」中，挑選了前香港星島日報總編輯特級校對的遺作《食經》內，多款今日已失傳的菜饌，由鏞記酒家重行演繹，其中有一道「煮蝦腦」，我覺得大有問題。特級校對和我是數十年亦師亦友的交情，他的《食經》是我自學烹飪的啟蒙讀物，在未認識他之前，我早已讀得滾瓜爛熟。先師棄世後，為紀念這一段寶貴的情誼，我把十集《食經》中，今日可以複製的食譜，精心揀選，多次試驗，輯成一套兩本的《粵菜溯源系列》，在2002年出版，至今已重印多次。那些我沒有收在系列內的食譜，要不是不符合今日飲食健康的，便是無法以現代的條件去烹製的，更有些是我個人認為是特級校對所杜撰、與現實距離頗遠的。

為甚麼我敢膽說老師有些食譜是他杜撰的故事？大家試想一下；往日的報紙編輯，每晚落版前必例行校對一次，編排上如有空白（俗稱天窗)，便得由編輯去填補了。他寫的「食經」，正好用來填補天窗的方塊文章，一寫多年，每天一篇，肚內的甚麼料子，也有用竭之時，若遇公私兩忙，無暇出外巡街市，向大廚請教，便會無中生有，運用他靈活的頭腦和一支快筆，寫出「想當然耳」的動人故事。

我親聆老師的故事多矣，但這個「煮蝦腦」，我想來想去，怎也認為跡近「離譜」。他說將蝦頭剪下，以刀背壓至碎，以布包之，然後把蝦汁絞出，這就是蝦腦汁。難得鏞記細心依書直做，結果煮出一盤坭黃的東西，與我所聽說江南蝦腦之嫣紅風采，大有雲泥之別。我啞然失笑，先師本領真高，瞞天過海，連甘健成和蔡瀾兩位資深食家也被騙得深信不疑。

《食經》中還有好些像這般似是而非的故事。他退休後「作」的故事也不少，但怎樣纔能招來聽眾，便得靠請客了。他親自下廚，奉客的菜都是他的首本，等到數十客人蠢蠢欲動之際，特級校對便站在佳餚之前「開壇講古」。「古仔」偶有新作，但多是舊作，我們早已聽慣了，而肚子咕咕作響，又不知怎樣可以叫「cut！」

忽然我調皮的女兒在座中站立舉手說：「亞爸！我們聽過了，這是『古仔』第八十五號。」於是哄堂大笑，一擁而上開動，結果賓主盡歡。

老師歸道山多年，留給我們一家難以泯滅的美好回憶。寫到這裏，忽然傷感起來，眼睛也濕潤了！

（原文刊於2008年694期《飲食男女》）

江獻珠

上世紀初食壇名人江太史之孫女，經典的太史蛇羮便是源於江家，江女士自小吃盡考究之食物，由此練成一張懂吃的嘴。成年後經自學煮得一手好菜，又撰寫中、英文之食譜，著作有《蘭齋舊事與南海十三郎》、《古法粵菜新譜》等。

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