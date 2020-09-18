食日本菜學日文｜灣仔拉麵店過江龍 海蝦味噌沾麵 拉麵爽彈海鮮味濃 咬斷拉麵唔吉利

日本通Peggy聲些(即老師)今次要介紹這間在灣仔開業九個月的日式拉麵店， 2012年由東京來港，以魚介豬骨湯底作招徠，由於坊間少見這種口味，一下子掀起拉麵熱潮，每天門外人龍不絕。現時除了荃灣本店，還有分店在旺角及灣仔。每間分店都有日本師傅坐鎮，但餐牌卻不一樣，只有灣仔分店同時供應拉麵及沾麵，分別是魚介豚骨拉麵、濃厚蟹蝦豚骨拉麵、墨汁黑松露拉麵、魚介豚骨沾麵及海蝦味噌沾麵。像日本很多傳統的拉麵店一樣，除了供應拉麵，連餃子和小吃都沒有。

「拉麵的日文叫ラーメン，於江戶時代未期由中國傳入日本，所以亦名叫中華麵。」Peggy聲些解釋。在日本的拉麵店常見有兩種方法柯打拉麵，一種是自動販賣機，另一種是剔紙仔，像這間店便給客人剔紙仔，可以選擇麵的份量、醬汁的多少、要葱(ねぎ)或走葱等等。另外配料可追加叉燒(チャーシュー)、紫菜(海苔)及半熟蛋(半熟卵)。

她一口氣柯打了招牌的濃厚蟹蝦豚骨拉麵及海蝦味噌沾麵。先來蟹蝦豚骨拉麵，以豬筒骨、豬頭、豬背脂及雞骨熬超過三十小時而成的湯底，味道濃稠帶海鮮味，伴爽滑的麵條吃，滋味得很。叉燒的賣相與別不同，色澤偏粉紅，因為師傅用低溫烹調，不加任何調味，入口軟嫩帶肉香。

「日本人吃拉麵經常吃到𠽌𠽌聲，因為他們認為咬斷拉麵是不吉利的事情，所以習慣一口氣把整箸麵吃下。建議夾麵時，不要一下子夾太多，最好像我一樣夾一小啖便可以。」她教路。

跟着吃海蝦味噌沾麵，沾麵的日文叫つけ麵。傳統食法是熱湯配凍麵，因為麵煮完之後過冷河，所以麵質特別爽彈。伴麵的湯汁也很濃厚，且放了很多櫻花蝦，味道鹹中帶香。吃到中途如湯汁放涼，可要求店子提供熱石，只要放進湯中一會兒便可加熱。吃到尾聲剩下的湯汁，如不想浪費，也可要求店員加清湯來稀釋味道，加清湯的日文叫做スープ割り。「我喜歡這店除了有好吃的拉麵和沾麵之外，更有型格的日本店長坐鎮。」她笑着說。

採訪：黎詠詩

攝影：葉天榮、馮嘉雯

台風。R

地址：灣仔駱克道389號地下

電話：3460 2102

營業時間：12nn-3:30pm，5:30pm-10:30pm

詳情︰https://bit.ly/353eO8H

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