銅鑼灣火鍋｜胡椒豬肚包住雞$98/位 超抵食套餐 雞湯底鮮甜帶藥材香 自家製牛丸爆漿

最近天氣漸涼，放工後有甚麼好得過約朋友去打邊爐。今次去銅鑼灣一棟食廈樓上的J POT，平時消費不便宜，但最近卻推出了「胡椒豬肚包住雞」的火鍋套餐，每位不過$98(兩位起)，包括火鍋湯底及配料，如滑牛、牛脷、手打丸、蔬菜拼盤和烏冬。這特價套餐於午市及晚市皆有供應，不過每日限售二十份，而且製作需時，必須一天前預訂。

雖然$100有找，但湯底不欺場。一上桌便聞到香味，雞湯底加入藥材如沙參、玉竹，當歸和杞子熬至少三小時，味道鮮甜。以二人份量計，每個豬肚裏面釀了一隻美國冰鮮雞髀，食之前由侍應將豬肚切開，入口又滑又腍，證明火候足。美國牛舌心，色澤嫩紅，厚薄恰到好處，軟滑有咬口。 手打丸有三款，每日自家製，分別有墨丸、蝦丸和牛丸。粒粒新鮮有光澤，蝦丸混了紫菜，墨丸釀了鵝肝醬，牛丸釀了芝士，口感彈牙有鮮味，不過每款只一粒，份量略嫌太少。套餐這麼便宜，當然不會供應甚麼優質牛肉。澳洲牛霖肉預先調了味道，口感很嫩滑，不過肉味偏淡。想吃好一點，可以另外加錢，散叫日本A5和牛($198/半份)或澳洲M9和牛($128/半份) 。蔬菜拼盤有七款，包括金菇、南瓜、萵筍、白蘿蔔、番茄和黑木耳，配搭不錯。最後還有烏冬，本來沒甚麼特別，但索了湯的精華，非常滋味。

火鍋套餐配料款式不算多，但吃罷也足夠飽肚，套餐加茶芥，人均消費不用二百元，絕對吃得過。

採訪、攝影：《飲食男女》

J POT

地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地下G05A號舖及1樓

電話：2885 0533

營業時間：星期一至日6pm-10pm

註：11月份營業時間為 12nn-3pm，6pm-10pm

詳情︰https://bit.ly/2GV5o7h

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