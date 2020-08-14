煲湯食譜｜湯水達人Natalie 養心安神又補腦 黨參姬松茸魚頭湯

材料：

1）大魚頭1個

暖脾胃，有助經常用神過度

2）姬松茸約2両

補肝腎，增強免疫力

3）黨參3支（視乎質素而定）

補氣、養血、舒緩手腳冰冷

4）紅棗（貢棗）約6粒

養肝、補血；怕紅棗燥可改用南棗

5）海竹頭3両

滋潤皮膚，養氣血、養陰

6）肉眼半斤

做法：

1）肉眼凍水汆水

2）海竹頭切塊

3）黨參用清水浸約10分鐘，剪成小段更容易出味

4）紅棗剪開肉位更容易出味

5）姬松茸浸15分鐘，浸姬松茸的水用廚紙過濾一次，保留一起煲湯

6）魚頭印乾水

7）燒熱鑊將薑爆香，加入魚頭，將魚頭煎至兩面金黃色

8）灒酒，加入大滾水，水完全滾起計，大滾15分鐘再加入其他材料，待再次大滾起約10分鐘，轉細火煲約1.5 小時，加鹽調味完成

示範：秀英海味雜貨Natalie

拍攝：魯雋華、潘樂文

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