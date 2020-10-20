中環市集｜周末必去！PMQ台灣市集 逾100款台灣直送產品 冠軍朱古力＋限定手工啤

即日起至11月19日，中環PMQ開設為期一個月的台灣市集，所有產品都由台灣直送，有逾100多款食物及手工製品選擇。

場內有多款特色零食，包括曾在世界朱古力大賽獲獎的台灣冠軍「福灣朱古力」($80 - $110)，加入當地茶葉，有7款口味選擇，味道甘香，口感清爽不甜膩；鳳尾脆梅石花凍($60/2個)，採用頂級藻類製作，中間加入原粒脆梅，質感爽彈，酸甜可口。酒迷必試以基隆地名命名的限定精釀手工啤($110/2支)，有黑糖、梅子、綠藻等口味，啤酒入口順滑，酒精濃度低，女士都適合飲用。

市集更提供台灣味福袋($388)，包括有福灣朱古力、手工釀啤酒、茶葉及牛軋糖等。另外購買滿$400可享有即場DIY木器窗花杯墊，工作坊名額有限，先到先得！

採訪、攝影：《飲食男女》

TaiwanWay台灣味市集POP-UP STORE

地址：中環鴨巴甸街$35號PMQ元創方A座S312及S313室

費用：免費

開始日期：即日起11月19日

開放時間：星期一至日 12nn-8pm

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