街市尋寶｜大埔街市馳名客家鹹雞鹹鴨 $100/隻鹹香嫩滑 日賣50隻

廣東人煮雞有特別多方法，客家人煮雞就比較專一，獨愛鹹雞，正合客家人愛吃鹹味的飲食文化。大埔墟街市內的知味棧，賣的鹹雞鹹鴨在區內頗出名，平均月賣二千隻。

原本賣滷水的店主梁生，見滷水在區內不受歡迎，就轉型賣客家鹹雞鹹鴨，至今已15年。「我姐夫是客家人，他說不如試做這些，好過與人競爭。開始做的時候，大埔沒其他人做。以前沒雪櫃，食不完的雞就用鹽醃起，可以放耐點，客家鹹雞是這樣來。」

梁生坦言這鹹雞並非正宗版本，「正宗不是這種做法，這樣做簡單點、好味點。」選用兩斤半龍崗雞，肉質較厚。雞洗淨後放入滾水白烚，熟後拿起撒鹽。「幼鹽會過鹹，我們用粗鹽。要最熱的時候落鹽，待它慢慢溶化。待雞隻開始凍時，鹽就不會滲入，一小時左右就夠味。醃出來的肉較爽和有雞味，好過用鹽水。」客家鹹雞($50/半隻，$100/一隻)鹹香適中，皮爽肉滑。還有手撕鹹雞($60/半隻，$120/一隻)即叫即撕，可保更多肉汁。比原隻客家鹹雞不同，店主會混入自家鮮磨沙薑油，香口惹味，平均日賣近50隻鹹雞。

客家鹹鴨製作則較複雜，需時兩日。用上五斤米鴨，肉嫩不韌。洗淨拔毛後要用肉叉插鬆肉，「鴨肉纖維較密，不插鬆就入不到味。」灑上粗鹽，放入雪櫃醃上兩日。蒸前解凍再放花椒、八角和香葉入鴨身，以辟膻提肉味。客家鹹鴨($40/四分一隻，$80/半隻，$160/一隻)鹹鮮入味，肉嫩味濃，日賣約15隻。

光賣鹹雞鹹鴨不夠維持，梁生就想到賣盆菜。一年四季均有售，須提早預訂。「這個盆菜不油膩，用自家的鹹雞鹹鴨，油分早已滴走蒸走。不似燒雞燒鴨，有油香但貯油。」另配蝦、蠔豉、腩肉、仿鮑片、魚蛋、冬菇、豬皮、蘿蔔、芋頭、豆卜等食材。非節日時更可為客人訂製，過年時最高賣約700盆。

知味棧

地址：大埔墟街市1樓SM05舖

電話：6151 6277 / 6340 0487

詳情︰https://bit.ly/3cCU37a

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