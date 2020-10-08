神秘美食｜元朗茶記$51圍村菜 南乳醃24小時再煎香 客人：難以形容的家鄉味道

任何地方都有自己的特色菜式，有眾多圍村人聚區的元朗，自然有不少圍村菜，不過今次並非介紹知名的大榮華，而是一間無奇的食口福茶餐廳。事關茶餐廳在常餐茶餐之外，還一直低調地供應祖傳圍村菜式。到底是甚麼？先問街坊有沒有聽聞！

「那種家鄉味道，難以形容，我在別處，沒有嚐過這種味道。」客人盧小姐表示自己非常喜吃這道菜，雖然她曾在圍村朋友家吃過，但她從未曾在別間餐廳嚐過，因此每次來都必點這道菜。另一位每星期光顧三至四次的熟客陳先生，就指這菜﹕「好惹味，不知道餐廳怎樣烹調，總之很好吃！」

街坊們讚不絕口的這道神秘食物，是時候開估了！今次要介紹的，是一道叫圍村鴨的圍村家常菜，主要材料有鴨肉和南乳，村村戶戶都有自己一套，但基本上大同小異。雖然茶餐廳在2006年開業，不過老闆Keith表示為了紀念同為圍村人的外公，六年前決定將這道外公親自傳授的菜式，以碟頭飯形式供應，$51有餸有飯，而且不用預訂。

街坊價錢，但食口福的圍村鴨做法相當仔細。先用上湯焯熟米鴨，放涼後切件，用南乳、生抽老抽、蒜茸製成的醬料醃製24小時，最後用細火煎香，將醬汁都鎖至鴨肉內才能上碟。老闆說選用米鴨是因為米鴨肥瘦適中，通常會指定兩斤重的米鴨，確保肉質軟嫩。

圍村鴨上枱時，斬成不同部位，如鴨胸肉、鴨背、鴨髀、翼髀、鴨頸、鴨翼，廚師會在每份碟頭飯，以多肉的鴨胸鴨背，配搭鴨翼、鴨頸等，務求碟碟有肉有骨。「其實這圍村鴨，有骨的地方會更加好吃。」老闆教路一定要試鴨翼，一咬外皮已嚐到南乳鹹香，鴨肉煮得香軟，骨肉輕易就能用牙齒撕開，醬汁亦惹味。鴨髀就肉質厚實，雖然不及翼位軟嫩，但啖啖肉，實在滿足，南乳醬香濃入味。美味又少有，難怪茶餐廳每月賣出90隻米鴨，銷量不俗。

採訪、攝影：《飲食男女》

食口福茶餐廳

地址：元朗安寧路67號地下

電話：2442 0017

營業時間：6:30am-9pm

詳情︰https://bit.ly/3o13UsR

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