中環甜品｜名廚賣朱古力 厄瓜多爾原生可可 自製70%黑朱古力甜品

人人都喜歡朱古力，近年更流行講究可可豆產地，從原材料開始製作的精品朱古力。中環法國餐廳MONO最近就以此為概念，成為城中少數以可可果製朱古力的餐廳，烹調全新的朱古力甜品，用可可來製作特色醬汁。

「我們從厄瓜多爾直接入口千里塔力奧(Trinitario)原生可可果，在餐廳打開取出果肉，以香蕉葉覆蓋發酵約4至5天，再經烘烤及打磨，取得可可基底後，加入有機砂糖及香料，就可獲得可可含量達70%的黑朱古力。」MONO行政總廚兼創辦人Ricardo Chaneton坦言，製作朱古力的工序簡單，但就非常費時，不過在委內瑞拉出生的他，希望以此向這拉丁美洲的重要食材致敬，所以才有此概念。

朱古力甜品不設單點，只可於$1,280嚐味菜單品嚐，包括全新朱古力甜品Cacao Trinitario，賣相精緻，口感有層次：可可雪葩以可可果肉發酵期間收集到的果汁，加入水和有機糖製成酸甜清新，底部的朱古力慕絲加入香料製成，入口絲滑，最後加上可可粉、蛋白和奇波雷煙燻辣椒製成的朱古力碎作點綴，整體清甜不膩。

另有一小杯可可奇恰酒同上，混合可可豆莢、水、肉桂和八角發酵七天，入口酸酸甜甜，加上細膩泡沫，味道醇厚，特別適合女士飲用。「我們來自南美洲，以朱古力成名的所在，所以我們希望現身說法，解釋及展示製作朱古力的工序，希望客人來到餐廳，可以了解及嘗試我們的自製朱古力，一齊交流美好的知識。」

採訪、攝影：《飲食男女》

MONO

地址：中環安蘭街18號5樓

電話：從缺

營業時間：星期一至六 12nn-2:30pm，6pm-10pm

詳情：http://bit.ly/37SGuwR

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