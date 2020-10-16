九龍城茶餐廳｜茶記賣北海道小麥出前一丁 香港生產 唔使加錢就有得食

在茶餐廳點常餐特餐，都要加錢升級出前一丁，九龍城聯發茶餐廳最近就推出優惠，免費任客人轉出前一丁，更是新近推出的北海道小麥粉麻油味出前一丁，平時5包賣$21.9，比普通版出前一丁貴4元，現時在各超市都頗為搶手。

聯發茶餐廳老闆Kenny表示，以往他們使用日本版出前一丁，但客人反映日本版麵質雖好，蛋味重，但是湯底比較清淡，不太適合香港人的口味。所以Kenny知道日清推出了一款香港生產的北海道小麥粉麻油味出前一丁後，就直接去供應商取貨，將餐廳所有公仔麵換成新款。

北海道小麥粉麻油味採用100%北海道產小麥粉製作，麵質彈牙煙韌，呈金黃色，比普通版公仔麵粗身，即使浸在湯底裏一段時間也不會發脹，的確比普通公仔麵美味，仍未嚐過這即食麵的人可以一試。

採訪、攝影：《飲食男女》

聯發茶餐廳

地址：九龍城侯王道2-4號地下1號舖

電話：2718 8832

營業時間：7am-10:30pm

詳情： http://bit.ly/3fG4tTz

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