雪耳點揀｜太黃太白唔好揀 太白可能漂過 太黃或受潮被污染 白中透黃菊花狀最優質

雪耳可滋陰潤肺、益胃生津，喉嚨不適或皮膚乾燥，最適合食用。不過雪耳有的顏色偏黃，有的又極白，究竟黃還是白好﹖其實太黃或太白，都不要選擇，太黃者，可能是曬製不當，受潮而被細菌污染，已經變質，但太白又可能被化學物質漂過。

最優質的雪耳，應該是白中透微黃，半透明，根部通常比較深色，外形呈菊花狀，比較大朵，觸摸時感覺不到有太多雜質，亦沒有黑點，沒有酸臭味，質感比較厚實。

至於劣質雪耳，顏色屬過黃或過白，如果連根部都是白色，嗅時有刺鼻味道，即很大機會被漂過。外形方面，下等貨耳片疏鬆，參差不齊，比較細朵，質感鬆散。想知道自己是否買了次貨，一浸就知龍與鳳，一般優質雪耳會發脹得比較大，而劣質貨通常膨脹度較低。

採訪、攝影：《飲食男女》

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