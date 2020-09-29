經典西式甜品｜$28肉桂卷 四季酒店熱賣 混兩種肉桂粉 唔使等聖誕都食到

近年肉桂卷在香港漸漸流行起來，既有不少本地餅店嘗試提供肉桂卷，亦有來自海外的肉桂卷連鎖店成功登陸。但要數最令人期待的，一定是年尾臨近聖誕節，由香港四季酒店行政餅房主廚Ringo Chan製作的招牌肉桂卷。為何一定要等到聖誕節才供應？Ringo說：「對我而言，肉桂卷是應該在冬天一邊飲咖啡一邊享用的小食，是滿載聖誕節目的風味。」

怎樣才算是一個品質優良的肉桂卷？Ringo認為必須採用具水準的肉桂粉和牛油，做出來的肉桂卷質感也要達至質感鬆軟、味道甜而不膩，吃完後忍不住要追吃多幾個的境界。

肉桂卷的最精髓部份，正是肉桂。早在公元前2千年，古埃及人已懂得運用肉桂作為治療灼傷，以及替木乃伊防腐。多年之後，藉着香料貿易，肉桂才得以傳入歐洲。普遍認為肉桂卷最早源自瑞典，年份不詳，但可以肯定的是，瑞典人現在超愛肉桂卷，每年人均吃掉316個。後來肉桂卷文化在美國漸漸抬頭，從此成為日常包點食品。世界各地均有出產肉桂粉，味道、品種、價錢均呈很大差異，怎樣選取和調合是一門藝術，Ringo選用一半錫蘭肉桂粉及一半南印度cassia肉桂粉，前者較為名貴，具清香、香甜嘅味道，後者較為普遍而便宜，味道偏向強烈，各一半調合起來就達至平衡。

肉桂卷可粗略地分為北歐及北美兩大流派。Ringo的肉桂卷是偏向北歐方法，但沒完全依從瑞典式肉桂卷加入豆蔻，因為香港人不喜歡豆蔻味道，亦沒有照辦煮碗把粗糖灑在表面，因為香港人不喜歡太濃甜口味，改以抹上一層含檸檬汁的糖漿，吃起來更顯新鮮與清爽。

炮製肉桂卷的食材不算太複雜，都是以鹽、水、牛油、砂糖、全脂奶、中筋粉、高筋粉、肉桂粉和新鮮酵母製成麵糰；另以牛油、肉桂粉等製作肉桂餡料；並採用櫻桃酒、檸檬汁、翻糖、水等製作糖漿。炮製肉桂卷的過程亦不算太困難，把麵糰拉成長形薄片狀，均勻地抹上肉桂餡料，捲成長條狀，再切成小卷狀，進入攝氏220度焗爐約12分鐘，出爐後再抹上糖漿便完成。不過重點盡在細節，除了要有靚食材和好技術，還要有耐性地給予時間 —— 麵糰要置於攝氏零下3至5度發酵4小時，切成小卷狀後再放在攝氏25至30度發酵1小時多，否則包身難以達至又軟又具彈性。

既然肉桂卷在香港變得當時得令，四季酒店會否考慮延長肉桂卷的供應期？Ringo說：「我們的肉桂卷於去年聖誕節才首度推出，由於反應太熱烈，所以今年決定提早推出，現在已經有售。」

採訪：陳俊偉

攝影：鄧廣基

香港四季酒店Pop-up Pastry Shop

地址：香港四季酒店大堂樓層

電話：3196 8159

營業時間：每日8am-6pm（可無需預訂現場購買，但麵包糕餅數量有限，先到先得，售完即止）

網上預訂自取：每日10 am -8 pm

網址：https://bit.ly/2HeGwHp

另外賓客可選擇送貨服務（需額外收費，港島區$200 / 九龍區$300 / 新界區$500）

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