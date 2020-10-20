電飯煲泰國菜食譜｜冬陰功炆牛腩 Natalie教煮泰式風味

材料：
1）牛筋腩 1斤半
2）紅咖喱 1包
3）香茅 3支
4）乾葱頭 6-8 粒（視乎大小）
5）青檸 半個
6）魚露 約1湯匙
7）椰糖 1磚
8）檸檬葉 4-5片
9）蝦醬 約半湯匙
10）蝦米 2両
11）南薑 適量
12）蒜頭 適量
做法：
1）拍薑，加入牛筋腩凍水汆水，汆水後要完全沖乾淨
2）蝦米浸軟切蓉
3）香茅切段、南薑切片、檸檬葉捲起切絲
4）材料要逐樣爆香，嗅到有香味再加入其他材料。先燒熱油鑊爆香南薑，再加入蒜茸、乾葱蓉爆香；加入香茅、蝦米爆香，灒酒；加入紅咖喱炒香，覺得稠身可加些水，推開它避免黏底；最後加入蝦醬
5）將牛筋腩放進飯煲，加入已炒好的醬料及椰糖，加入大滾水，按煮飯掣，炆45分鐘左右，轉保溫制焗30分鐘
6）最後加入魚露、檸檬葉及青檸汁調味，完成
示範：秀英海味雜貨Natalie
拍攝：魯雋華、潘樂文
-----------------------------
免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！
-----------------------------
《飲食男女》網上FAN享會「素媽媽美麗日記Christine 時令南瓜素食工作坊」，按此登記參加！
-----------------------------
工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！
-----------------------------
《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！
-----------------------------
《蘋果》英文版免費試睇：了解更多