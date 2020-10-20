電飯煲泰國菜食譜｜冬陰功炆牛腩 Natalie教煮泰式風味

材料：

1）牛筋腩 1斤半

2）紅咖喱 1包

3）香茅 3支

4）乾葱頭 6-8 粒（視乎大小）

5）青檸 半個

6）魚露 約1湯匙

7）椰糖 1磚

8）檸檬葉 4-5片

9）蝦醬 約半湯匙

10）蝦米 2両

11）南薑 適量

12）蒜頭 適量

做法：

1）拍薑，加入牛筋腩凍水汆水，汆水後要完全沖乾淨

2）蝦米浸軟切蓉

3）香茅切段、南薑切片、檸檬葉捲起切絲

4）材料要逐樣爆香，嗅到有香味再加入其他材料。先燒熱油鑊爆香南薑，再加入蒜茸、乾葱蓉爆香；加入香茅、蝦米爆香，灒酒；加入紅咖喱炒香，覺得稠身可加些水，推開它避免黏底；最後加入蝦醬

5）將牛筋腩放進飯煲，加入已炒好的醬料及椰糖，加入大滾水，按煮飯掣，炆45分鐘左右，轉保溫制焗30分鐘

6）最後加入魚露、檸檬葉及青檸汁調味，完成

示範：秀英海味雜貨Natalie

拍攝：魯雋華、潘樂文

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