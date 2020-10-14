Minions家電｜$549迷你兵三文治機 易上手 三分鐘整到芝士火腿飛碟

說到壞蛋獎門人，大家印象最深刻的必然是迷你兵團那三隻黃色迷你兵（小小兵），他們甚至紅到有屬於自己的電影系列。因為疫情關係，第二集電影暫時押後至2021年，不過粉絲們亦不用傷心，因為最近家庭電器品牌Recolte，就推出小小兵版本的三文治機及鬆餅機，不單機身有迷你兵的身影，連機內的鐵板亦有大大個的迷你兵，讓烘焗出來的成品都有迷你兵公仔圖案，十分可愛。

三文治機操作簡單，按下開關鍵後，等到右下角的藍燈由亮起到熄滅，就可以放入麵包烘烤，約兩分鐘就有熱辣辣的三文治食。記者實試後，發現效果不俗，芝士三文治的芝士有熱溶流心的效果。隨三文治機附送的食譜，記者按照火腿香蕉三文治的食譜製作，烘完後三文治內的香蕉，如食譜上的圖片一樣完整；而香蕉朱古力三文治，朱古力亦做到溶漿效果。

另外還有一款迷你鬆餅機，3分鐘就可壓出有迷你兵圖案的鬆餅，十分方便。如果是迷你兵的粉絲，平時想做個簡便早餐，或是跟小朋友製作簡易食物，這個是不錯的選擇。

採訪、攝影：《飲食男女》

Recolte Plaid 厚燒格子三文治機 -小小兵限定款

售價：$549

售賣地點：豐澤

Recolte Plaid 迷你鬆餅機(小小兵限定款)

售價：$328

售賣地點：豐澤

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