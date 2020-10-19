九龍城大閘蟹放題｜台式餐廳推大閘蟹放題 最平$358食88分鐘 任飲珍奶＋任食鹽酥雞

秋風起，又是食大閘蟹的季節。最近多間茶樓、火鍋店、西餐廳都加入大閘蟹放題戰團，連九龍城台式餐廳等等Hea亦加入戰團，齊齊在疫情下出招吸客。等等Hea的放題最平$358就食足88分鐘，可以任食大閘蟹，亦可以任點熟食及台飲。

大閘蟹是江蘇產，以不同重量收費，約3両至6両不等，一共有三款。入門級放題提供3両至4両的蟹公及約重3両的蟹乸，晚上10點前入座$388/人，消夜時段則是$358/人。大閘蟹可無限添食，每隻新鮮飽滿，鮮甜多膏，質素不錯。

除了蒸原隻大閘蟹，還有放題較少見的大閘蟹熟食菜式。有蟹粉水餃、生滾大閘蟹粥、台式腸蟹粉糯米飯、蟹粉花枝丸及一口蟹粉鴨血，最推薦蟹粉鴨血，滷得入味，麻麻辣辣特別惹味，表面加上蟹粉，增添鮮香，不過坦白說蟹粉只是點綴，其實不太嚐到蟹粉味道。又有鹽酥雞、滷肉飯、厚燒鰻魚、芋圓等任食，亦有台飲任飲，選擇比其他大閘蟹放題更多，大閘蟹迷可以一試。

採訪、攝影：《飲食男女》

大閘蟹任飲任食放題

供應日期：即日起至12月10日

供應時間：6pm-1am，限時88分鐘

價錢：3両至4両大閘蟹公＋約3両蟹乸：10pm前$388/人，10pm後$358/人；約4両至5両大閘蟹公＋約3両半蟹乸：10pm前$498/人，10pm後$458/人；約5両至6両大閘蟹公＋約4両蟹乸：10pm前$608/人，10pm後$568/人

等等HEA

地址：九龍城福佬村道41號地下

電話：2383 1766或WhatsApp 5398 8160/6288 8123

營業時間：星期一至日8:30am-10:30pm

詳情： http://bit.ly/2unqUe1

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