佐敦豬骨粥｜$39懷舊豬骨粥＋蟹粥 中港司機生意失敗唔忿氣 50歲再出發：哪裏跌倒就在哪裏振作

「老實說，這餐牌所有菜式也是我自己喜歡吃的，這些東西要待你差不多到三四十歲時，你才會懂得去欣賞。」東坡豬骨粥老闆豪哥笑道。這家店，開在廟街附近，開業兩個多月，便成為一家「中佬飯堂」，一碗豬骨粥，一碟蒸餸飯，總見一班大叔吃得津津有味，如此好手勢，想不到豪哥竟然是半途出家。

過去十年，豪哥經營中港商務車生意，因為社會運動、肺炎疫情，手停口停。「生意跌至接近零，開店也算是逼上梁山。」說完不禁嘆了口氣。中年失業，屈在家中，選擇煮菜解悶。因為工作關係，多年來「瓹窿瓹罅」，走遍中港，吃盡美食。愛吃識食的她，家中餐桌竟出現了甚麼冬瓜蒸蟹鉗、文思豆腐羹等傳統菜式，甚至玩到拍片自娛，煮到連老婆都索性提議他開家餐廳試試。開餐廳不能沒有招牌菜，他想起少年時代一道讓他忘不了的美味。「年輕時曾在尖沙嘴吃過一家，只做晚市，開在冷巷的豬骨粥，味道相當不錯，但這二十多年來，該店轉手他人後，就再找不到一碗叫人滿意的豬骨粥。」把心一橫，決定重現昔日吃粥吮骨頭的好滋味。

好的豬骨粥，靚粥底與靚豬骨缺一不可。「粥底做不好，我認為味道怎樣也不會好，熬一鍋好粥，你需要用上幾種不同的米。」豪哥的粥底，用上兩款珍珠米與絲苗米、茉莉香米混搭而成，他指珍珠米黏性重，米花爆出來會比較綿滑，而絲苗米與茉莉香米則帶獨有飯香和口感，相互取長補短。「反而豬骨處理不算太難，只是功夫多，要有心機。」豪哥選的是新鮮豬筒骨，豬筒骨連着筋膜，亦內含骨髓，帶着一些骨邊肉可吃。「豬骨膠質重，也不可以隨便放進粥裏一同煮熟，要用粗鹽醃豬骨至少一天以上，煮出豬骨湯再倒進粥煲，而豬骨要在粥底煮好後，再放進粥中奉客。」豬骨粥的配料，亦跟足舊時巷仔風味，在滾粥上灑一撮生菜絲，爽脆清新，中和豬骨的肥膩，另外再加一匙大頭菜，鹹香味與豬骨甘香相呼應，踏實好吃。

除了豬骨粥，這裏粥款貴精不貴多，雞雜粥用的都是雞檔的新鮮貨，雞腸 、雞膶、雞腎、雞心醃過，都預先用慢火浸熟，以獨有保持口感，功夫多多，一日限量廿幾碗。另一款水蟹粥，用生猛有膏青蟹，即叫即劏，生滾而成，橙黃蟹膏融入粥底，鮮甜無比。這裏粥，還供應炒麵、炒米及有古法蘿蔔糕。豪哥說這蘿蔔糕是老一輩的口味，當年生活艱難，物質不豐裕，蘿蔔糕沒有配料，去皮刨絲，只加少許粉漿蒸成，口感腍滑。僅加蝦皮與甜醬油調味，入口幾乎融化，絲絲蘿蔔清甜，都是功夫。

「坊間食店都愛鬥便宜鬥出品快，但這不是我的長處，我相信有一批客人，他們願意花多一點錢，去吃水準高一些的東西。」豪哥說。就算簡單的蒸雞，用的是大陸屠宰的新鮮走地雞，當晚劏翌日送，吃下去比三黃雞少皮下脂肪，彈牙有雞味。家常的肉餅，也用上新鮮豬肉，三分肥七分瘦，鬆化多汁。燉湯也不落俗套，豪哥做出平民版的爵士湯，此湯最初是由鄧肇堅爵士所創，是著名的富豪燉湯。「材料跟其他燉湯大同小異，不外乎瑤柱、老雞 、赤肉、螺頭、花膠等，唯獨哈密瓜是精粹，當然我這裏用不了美國和日本貨，但燉得夠時間，味道同樣清甜，且讓街坊不用每次也到西苑去喝吧！」

有人五十歲，計劃退休，甚至步入收成期，豪哥選擇重新出發，滾粥、燉湯、蒸餸樣樣刁鑽，樣樣工夫，這條路真的不容易。「個人性格問題吧！害怕失敗的人，不會出來做生意的，在哪裏跌倒就在哪裏重新振作，得不到成功，我就是不忿氣。」豪哥雖然過去試過開火鍋店、茶餐廳、打冷，均失敗收場蝕六位數字，即使轉行做中港車生意，又因疫情而結束，但人到中年依然有火。「現在尚有精神體力的年紀 ，且試最後一次吧！現在，我事事親力親為，像照顧孩子一般，事事細心，我相信有麝就自然香。」

採訪: 胡熙裕

拍攝: 潘志聰、潘樂文

東坡豬骨粥

地址：佐敦上海街194號地舖

營業時間：11am-10pm

電話：25109668

詳情︰https://bit.ly/37oGg3i

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