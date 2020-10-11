露營用品店｜露營迷情侶開店賣日本露營名牌廚具 戶外焗Pizza都得 「戶外煮食很滿足」

秋風起，Staycation又怕中招，相信今年會有不少人選擇到郊外露營，親親大自然。的確近年露營大熱，不少人在網上分享露營時的野外食譜，所以對露營餐具的需求亦越來越大。今年7月開業的草記，就是專門賣露營用品的網店，小店不賣帳篷之類，只賣露營時用的廚具餐具，頗受歡迎。

經營的情侶檔阿草和馬子都是露營愛好者，五年前的一次音樂露營後，就愛上這活動，特別日本Fuji Rock，更令二人大開眼界，「以前露營，隨便煮即食麵或是火鍋便算了，但看到日本、韓國的露營，就如把家裏搬到戶外，我很嚮往這種露營。」

三年前開始，兩位開始上網物色不同的煮食工具，不時在網上分享，偶然更有人問他們分享的產品會否出售。因此今年七月正式開網店，「在戶外煮食會有很多限制，但正正因為這些限制，如果我在戶外也能煮到家裏的味道，只是用了很簡單的步驟，會覺得很快樂、很滿足。」

網店主要售賣日本的煮食工具，大部份都很輕便，適合兩日一夜露營的香港人，而且通通都二人親身使用，從用家經驗出發，覺得好用才售予客人。松野屋 • 藤卷炊具五件組（$368）最受歡迎，開業以來已售出100套，全因夠輕，只260g，但齊備三個煲兩個碟，足夠盛載湯餸飯，採用陽極氧化鋁，不易黏底、腐蝕和刮花，藤織手柄，可以防高溫。最大的容量可放一個麵餅，適合一人煮食。

另一受歡迎的是SomAbito Chip Cup（$229-239），由日本職人製造，每次只有少量貨。採用噴砂技術，在陽光下的反射會很特別，露營同樣可以新潮。杯子是單層設計，可以放在火上燒，手柄可以摺起來，收納方便。

如果人多，想在露營煮大餐的話，Apeluca Pizza Oven Pot（$1,600）十分適合，這個日本品牌主打在戶外戶內都能使用的工具，可以用明火，已能做到焗爐的效果。Readymade Products Weekender Round 鑄鐵鍋（$1,600）雖然小型，但所用物料出色，因品牌本來生產水渠蓋，但第三代接班人熱愛煮食，於是將水渠蓋的材料加入到煮食工具裏，人們可以在鑄鐵鍋上放上炭，造成上下都有熱力的效果，烤焗功能一流。

由於二人都是露營迷，能夠分享不少露營煮食貼士。阿草就教路如何烘製麵包薄餅，只要前一晚搓一個麵糰，將麵糰放入雪櫃發酵，第二天用冰袋帶到營地，直接拿出來就可以搓，再發酵15-20分鐘。放入適合的爐具，大約10分鐘，麵包和薄餅就能出爐了。

採訪、攝影：《飲食男女》

草記

網址：https://bit.ly/3iXvPpK

Facebook：https://bit.ly/2SWhi2Y

註：滿$400免費送貨

場地提供：Bula Adventure Base

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