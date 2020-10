三餸一湯｜牛油蒜蓉炒雜菇 Stir-Fried Mixed Mushrooms with Butter and Garlic

牛油蒜蓉炒雜菇

材料:

杏鮑菇2條

秀珍菇6件

鮮冬菇6隻

蒜頭6瓣

調味料 :

牛油1湯匙

黑椒碎半湯匙

生抽1湯匙

生粉水1湯匙

紹酒1湯匙

做法:

1. 杏鮑菇切片,秀珍菇開兩片,冬菇去蒂切片;蒜頭拍扁切碎。

2. 用牛油起鑊,慢火炒蒜茸。

3. 將雜菇放落鑊,撒入黑椒碎,將雜菇炒至軟身,再加紹酒快炒。埋芡即成。

Stir-Fried Mixed Mushrooms with Butter and Garlic

Ingredients:

2 King Oyster Mushrooms

6 Oyster Mushrooms

6 Fresh Shiitake Mushrooms

6 Cloves Garlic

Seasonings:

1 tbsp Butter

½ tbsp Crushed Black Pepper

1 tbsp Corn Starch Water

1 tbsp Light Soy Sauce

1 tbsp Shaoxing Wine

Steps:

1. Slice king oyster mushrooms, cut oyster mushrooms into half and remove stems from shiitake mushrooms and then slice. Crush and chop garlics.

2. Heat the pan with butter, stir-fry minced garlic with low heat.

3. Add all mushrooms in pan, then add black pepper, and stir-fry mushrooms until are soften. Add Shaoxing wine and stir-fry quickly. Thicken with corn starch water.

