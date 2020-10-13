中環中菜｜素北京填鴨＋羊肉串超像真 入口極隠蔽 限定兩個月 全世界最長9米餐枱

期間限定店不是甚麼新奇事，甜品、台式飲品等期間限定店屢見不鮮，但是現在連中菜，都竟然有期間限定店。最近中環就開了一間中高檔的中菜廳888，位於交易廣場內某食府內，進入這食府後，需要有穿白衣的女侍應帶領，才能找到這間期間限定中菜廳的入口，原來藏身在櫃與櫃之間。

甫進去，竟然見到現時全世界最長的餐桌，約有九米長；打開餐牌後便會發現，店內有不少令人驚喜的素食，例如北京填鴨、羊肉串、避風塘椒鹽鮮魷等，全都是以素菜模仿肉類。其中新疆烤羊肉串最有驚喜，用蒟蒻及猴頭菇加上孜然粉炒香，再串起奉客，入口孜然味濃，猴頭菇的口感像真度十分高，真的以為自己正在吃羊肉。北京填鴨的鴨用上大樹菠蘿及炸脆的鮮腐竹代替，「鴨肉」口感稍為失真，但是加上醬汁後，味道跟真的北京填鴨十分相似。

餐廳亦有肉食，如河南名菜河南炸八塊，即是河南版炸雞，將雞分成八份再炸，雞肉皮脆肉嫩多汁。飲品亦有不少玩味之選，如雜果賓治「平湖秋月」，用上中式大湯碗奉上，趣味十足。除了食物，餐廳亦安排客人參與互動小遊戲，如中英文成語對照的小冊子，而且結帳時亦會給客人一個算盤，只要撥出888三個數字，便會送上小茶包一份。

採訪、攝影：《飲食男女》

888

地址：中環干諾道中8號交易廣場1期4樓402號舖（紫玉蘭內）

營業時間：星期一至日午市11:30-2:30pm；晚市6pm-11pm

人均消費：$201-$400

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