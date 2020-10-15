銅鑼灣點心｜$18 XO醬帶子餃 足料又香口 君悅集團廚師主理新派點心店

香港一向有眾多點心專門店，銅鑼灣最近又新開一間，裝修新派，綠色和木材，環境光猛舒適，很有格調。

「我們餐廳將西班牙Tapas的形式放在中餐廳裏面，原意是將平常大碟的菜式縮小，讓客人可以多吃不同的食物，試試不同的口味。」行政總廚葉師傅表示，他有近廿年點心製作經驗，曾在主題樂園和君悅集團仼職，手勢穩當。

餐牌上點心類別超過40款，都有新派風格，如傳統燒賣就會加入芝士。不少點心又從港式小炒轉化而來，ＸＯ醬帶子餃（$18）就帶子餃餡料用上帶子粒、越南海蝦、馬蹄和芫荽，口層豐富。即叫即蒸，外皮晶瑩香軟，內裏的餡料非常飽滿，帶子鮮香，味道在一般酒樓吃不到。

香芒炸蠔（$52）外表已不像傳統點心，師傅先用洋葱碎、芒果粒和三色椒，以醋和茄汁調味，再在表面放上剛炸好的炸蠔，感覺像西餐一樣。炸蠔炸得穌脆，芒果酸香開胃，一口咬開，層次豐富。點心造型亦很適合打卡，就好像這一款鴿香鳳梨（$46），餐廳將鳳梨酥製成雀鳥造型，再放入特製的雀籠之中，希望令人回想昔日酒樓掛滿雀籠的情景，很有心思。味道好，消費以銅鑼灣市中心來講亦不算貴，所以開業不到一個月，已成為區內飲茶熱點，午市多數爆滿。

採訪、攝影：《飲食男女》

嚐．捌

地址：銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心2樓

電話：2323 1288

營業時間：11:30am-5:30pm，6:30pm-10pm

詳情︰https://bit.ly/3jjn7C9

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