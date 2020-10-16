灣仔叉燒｜$188酒店級蜜汁叉燒 盒裝即食 屋企自製黯然銷魂飯 每日限量50份

軟滑多汁、鬆化可口的叉燒一向是香港人的至愛。疫情爆發後，多間餐廳都推出包裝即食叉燒，平至42元已有交易，其中最有名氣，是令黯然銷魂飯聞名的粵軒，最近餐廳亦推出盒裝叉燒，每份叫價188元，推出以來反應甚佳，幾乎日日售罄。

粵軒去年設計了黯然銷魂飯3.0（338元），雞蛋、米飯跟叉燒都非常講究。雖然食材跟廚師的手藝無法外賣，但主角叉燒則被成盒裝即食版本，客人可以自用或送禮。每盒蜜汁叉燒有8両，跟堂吃單點一份例牌叉燒是一樣價錢。

盒裝叉燒用匈牙利豬脢頭，燒法跟堂食一樣，回爐兩次燒出焦脆燶邊，師傅每天新鮮燒好後，就會包裝好再送到客人手上，為了保持質素，因此每天限量50份，只限自取。由於已經燒好，所以買回家後，吃時在冰箱取出，直接放在沸水中煮10分鐘便可。

蜜汁叉燒外層燒得夠火候，即使冰過並用沸水煮過，仍保留了焦香，蜜汁甜味突出，由於是瘦叉燒，肥叉迷會略嫌口感不夠豐盈。另外叉燒吸汁的速度非常快，建議把蜜汁另外倒出，吃的時候才再沾上蜜汁，才夠甜香。雖然堂食版本的味道更勝一籌，盒裝就勝在方便，在家裏準備煎蛋及醬油，輕鬆煮出一碗黯然銷魂飯，試食專員Peter認為肉味不錯：「肉質軟腍，有肉汁，不會乾身，蜜汁很甜香。」不過因不含防腐劑，只可放於冰箱內5天。

採訪、攝影：《飲食男女》

粵軒

地址： 灣仔告士打道72號六國酒店1樓

電話：2866 3806

營業時間：11:30am-11pm

詳情︰https://bit.ly/3ogBMSH

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

《飲食男女》網上FAN享會「素媽媽美麗日記Christine 時令南瓜素食工作坊」，按此登記參加！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android