三餸一湯｜雲耳杞子蒸雞片 Steamed Chicken with Black Fungus and Medlar Seeds

雲耳杞子蒸雞片

材料:

雲耳 細半碗

杞子2湯匙

雞扒2件

薑4片

調味料 :

生抽1湯匙

老抽半湯匙

糖1茶匙

鹽1茶匙

生粉半湯匙

胡椒粉1茶匙

紹酒1湯匙

水2湯匙

麻油1茶匙

做法:

1. 雲耳和杞子浸透備用。

2. 雞扒洗淨,切片備用。

3. 雞片吸乾水份,加入調味料撈勻,再加入雲耳,輕輕撈勻上碟。

4. 水滾後,放入鑊中蒸12分鐘,放上浸透的杞子,蓋上焗1分鐘即成。

Steamed Chicken with Black Fungus and Medlar Seeds

Ingredients:

½ Bowl Black Fungus

2 tbsp Medlar Seeds

2 Chicken Fillets

4 Slices Ginger

Seasonings:

1 tbsp Light Soy Sauce

½ tbsp Dark Soy Sauce

1 tsp Sugar

1tsp Salt

½ tbsp Corn Starch

1 tsp Pepper

1 tbsp Shaoxing Wine

2 tbsp Water

1 tsp Sesame Oil

Steps:

1. Soak black fungus and medlar seeds in water. Set aside.

2. Rinse and slice chicken fillets. Set aside.

3. Drain chicken slices, add seasoning and mix well with chicken slices and add in black fungus.

4. Bring water to boil and steam for 12 minutes. Put soaked medlar seeds over. Cover up and cook for 1 min. Done.

