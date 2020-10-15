灣仔Crêpe｜加拿大Crêpe專門店開1,200呎分店 增$88焦糖肉桂可麗餅＋$108牛油果蟹餅

疫情下不能去旅行，有時真的蠻想念外國的美食。這間主打法式可麗餅的加拿大過江龍，繼旺角後就於灣仔利東街開設兩層高，達1,200呎的分店。新店繼續提供招牌可麗餅，並推出多款新口味，有鹹有甜。

可麗餅新鮮即製，甜薄餅新出焦蘋肉桂口味（$88），雲呢拿吉士搭配焦糖蘋果及核桃做餡，表面加上焦糖醬做點綴，肉桂味重，蘋果仍保留絲絲酸味，整體不會過甜；紅茶匯聚甜薄餅（$88），以紅茶吉士為餡料，加入朱古力脆脆及焦糖醬，還有一球手工意式雪糕，層次豐富，茶香濃郁。

美式手撕豬肉鹹薄餅（$118），內層是手撕豬肉、牛油生菜及紅洋葱，鹹香惹味；牛油果蟹餅（$108），牛油果、蟹肉及番茄粒各一層，拌勻配上脆多士，清新中帶點鮮味。咖啡使用意大利品牌Lavazza ¡TIERRA! 100% Arabica的巴西咖啡豆炮製，香氣濃郁，口感適中，搭配可麗餅就非常適合。

採訪、攝影：《飲食男女》

Crêpe Delicious（Urban Café）

地址：灣仔皇后大道東200號利東街地下G26及F26A號舖

電話：2617 7800

營業時間：12nn-10:30pm

詳情︰https://bit.ly/34emwxA

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

《飲食男女》網上FAN享會「素媽媽美麗日記Christine 時令南瓜素食工作坊」，按此登記參加！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android