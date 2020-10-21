凍肉店抄襲風雲｜領展外判疑抄襲北角人氣凍肉店裝修 瓷磚招牌9成似 「正牌」店老闆：似影印出來

疫情期間不少凍肉店的生意都直線上升，凍肉店也如雨後春筍般不斷開張。分別於屯門及北角擁三間分店的成興隆，以平價賣高質貨而打響名堂，甚至有不少客人跨區光顧。不少熟客也希望她多開分店，方便購物。

最近就有人在銅鑼灣軒尼詩道，見到有一間還未正式營業的店舖，其門面及裝修與成興隆的極為相似，由門面的藍色瓷磚、綠色鐵閘、到內裏的燈飾都一模一樣，令熟客以為她又開分店。怎料成興隆卻在其社交平台發出嚴正聲明否認於該區開分店：「成興隆門市只此三間(兩間位於屯門、一間位於北角)，絕不會以其他「名義」、「寶號」開設門市分店及網購服務，如日後開設正式新門市分店，亦只會於Facebook專頁中公佈。」而三間分店也貼上此聲明，以正視聽。

人氣凍肉店疑似出現A貨，記者立即到成興隆了解事件，第二代老闆Ray指，近日有不少客人都詢問他們是否開分店，他們亦到過銅鑼灣那間疑似A貨視察過，發現該店除了裝修和格局幾乎一模一樣，在差不多同樣位置放設凍肉櫃。他指其實並不介意同行參考他們的經營模式，但當連裝修都如影印一般複製，令人無奈。「我一開始決定幫自己店裝修時，為了營造它的獨特性，找瓷磚都花了很多時間心思。對方的店舖好似影印出來，連磚都有九成相似，十個人有九個都會問我們是不是成興隆分店，我就覺得比較嚴重和過份了。」至於會否擔心日後生意被搶，Ray卻信心十足。「都做了這麼多年，每個人經營生意模式的手法都不同。」他相信若對方做生意獲利至上的話，難以取代他們。

記者去過這間疑似A貨的凍肉店，發現店舖大閘已經拉上，招牌則以紅色紙遮上。據大門貼出的招聘廣告，顯示該店名為「凍肉佬」，網上暫時找不到該店資料，不過有網友指出，該店是由新界仔菜檔所屬的集團所開，即是領展街巿的外判之一建華集團旗下公司，設有不少肉檔、蔬菜檔及小食檔，如包點先生、新界佬、豆腐主義等，主要於不同街市開檔，以平價食材搶客。

記者分別致電建華集團及凍肉佬招聘電話線查問，兩邊分別指凍肉佬跟成興隆並無關係，亦明言沒有抄襲對方。當記者問到何以兩間店的裝修和擺設都九成相似，兩邊都表示自己沒有落過舖巡視過，不知道店舖的模樣，所以無法回答。誰是誰非，相信眼睛雪亮的消費者，心中已有答案。

採訪、攝影：《飲食男女》

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