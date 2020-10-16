深水埗蛋糕｜創意台灣古早味蛋糕店 多達30款口味 金枕頭榴槤/日本紫薯/黑芝麻

深水埗最近新開一間台灣古早味蛋糕店，店舖供應30款口味蛋糕，標榜以低糖少油製作，每日新鮮即製，加入日本麵粉及雞蛋烤焗，質感綿密濕潤。

創新口味有雷沙黑芝麻($75)，中間加入半流沙黑芝麻餡料，層次感豐富；紫薯口味($70)以來自日本紫薯入饌，淡淡甜香，入口香滑；榴槤($95)口味搭配金枕頭或貓山王榴槤果肉，味道較為濃烈，榴槤迷必試之選；另一款較為中式的陳皮紅豆蓉($70)，紅豆蓉混入25年陳皮熬製，陳皮香突出，甜而不膩。

店舖每日供應不同口味，食客可提早致電預訂。另外，即日起至11月尾，出示飲食男女影片截圖更可獲減$5優惠，蛋糕迷不要錯過了！

採訪、攝影：《飲食男女》

囍源古早蛋糕

地址：深水埗北河街123號地舖

營業時間：星期一至日 10am – 8:30pm

電話：2669 9888

詳情︰https://bit.ly/34fiVix

-----------------------------

免費推廣小店，《蘋果》18區分區小廣告，立即按此登記！

-----------------------------

《飲食男女》網上FAN享會「素媽媽美麗日記Christine 時令南瓜素食工作坊」，按此登記參加！

-----------------------------

工作辛勞想食餐好？《飲食男女》每日為大家示範三餸一湯！

-----------------------------

《飲食男女》全新酒鬼專用Facebook Group「酒鬼男女」，立即加入！

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android