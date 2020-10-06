雪耳浸幾耐｜浸太耐會產生有害物質 凍水浸三至四個鐘最好 熱水浸半個鐘助起膠

秋冬天氣乾燥，很多人都喜歡炮製一碗木瓜燉雪耳潤肺，為了縮短燉煮的時間，當然要先以乾雪耳泡水，究竟雪耳要泡多久，時間愈長愈好嗎？答案當然不是，泡太久會令雪耳流失部分營養，甚至產生有害成份亞硝酸鹽，如果用冷水泡，三至四個小時已經很足夠，這個時間已經足以令雪耳慢慢吸水，發脹至適合的大小，令烹調後的雪耳更加粘稠。想講究一些，可以每隔一個小時換水一次，隔走殘留在雪耳表面的雜質，泡完之後，就清走根部的雜質，再用清水沖洗，就可以剪開成小塊備用。

如果時間不足，很多人會改用熱水泡，因為半小時便成，期間可以換水一次，沖淨雜質。有指用熱水浸，可以令雪耳更容易出膠，不過溫度太高會令雪耳流失營養成份，所以保持五十至六十度的水溫最適合。

採訪、攝影：《飲食男女》

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