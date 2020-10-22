上環日本燒肉｜燒肉套餐食勻6款日本和牛 廚師每日揀最靚部位

連碧咸都光顧的日本和牛專門店WAGYUMAFIA，今年中在上環開業的日式燒肉店YAKINIKUMAFIA，主張所有和牛都由日本直送，加上為客人處理和牛時充滿演技，一向是不少人光顧打卡的熱點。

最近YAKINIKUMAFIA推出全新的燒肉Omakase套餐 （$980/位），同樣用來自日本九州宮崎縣的尾崎和牛，每日在店內切割，特別在款式天天不同，廚師會按當天店內的牛肉質素，精選六款不同部位，即叫即切，希望客人都體驗到不同部位的特色。

採訪當日，就有肩胛板腱肉，雪花紋理賣相吸引，油脂比例佔多，一放上烤爐數秒就會嗅到焦香，入口軟嫩，油香十足，喜好和牛的人一定會欣賞；另外肩板腱同樣佈滿油花，配招牌WAGYUSCO RED 醬汁，肉味突出。廚師亦會組合不同味道，務求不是整頓吃完後，只記得滿口油。如牛三角肉，肉質就偏瘦，較為有咬口，咀嚼時肉汁豐富，牛味濃郁。

除了燒肉，YAKINIKUMAFIA套餐還包括不少熟食。例如和牛肉骨湯，就清燉至少24小時，煮至奶白色，在日本包裝好後空運直送，風味正宗。和牛咖喱飯亦特別，用薑黃、肉桂等多種香料煮成，風味十足。甜品有餐廳每天新鮮自製的北海道牛油軟雪糕，幼滑細膩。

雖然Omakase套餐未計加一，每位已要近千元，但YAKINIKUMAFIA單點消費亦不遑多讓，菜式亦多變化，值得這價錢。

採訪、攝影：《飲食男女》

YAKINIKUMAFIA

地址：香港上環荷李活道233號荷李活商業中心2樓202號舖

電話：3105 1250

營業時間：12nn-5pm，6pm-10pm

詳情︰https://bit.ly/2FLMf6Y

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