漢堡對決｜中環兩大過江美式漢堡包比拼 漢堡狂人＋大廚實試 漢堡包奶昔贏成條街 薯條平手

香港有不少過江美式漢堡包快餐店，不過最人氣的一定是有「最佳漢堡包」美譽的Shake Shack，及連美國前任總統奧巴馬也捧場的Five Guys。她們先後於兩年前進駐香港，因為名氣大，剛剛開店時的風頭一時無兩，天天大排長龍，而且分店還愈開愈多。

這兩間快餐店一直各有擁躉支持，今次由吃勻香港超過90間漢堡包店的漢堡狂人Francisco及美式小食店Vortex前老闆兼大廚Ken出馬，分別實試他們的招牌漢堡包、薯條和朱古力奶昔，看看哪間最好吃。

做得有水準的漢堡包，麵包鬆軟，漢堡扒有肉香和有肉汁。所有材料的比例要恰當，拿起時不會輕易散開。每人最高為10分。

第一回合由Francisco先試Five Guys的芝士漢堡包($85)。「賣相不錯，漢堡扒跟漢堡包的比例恰當，拿起的時候不會散。漢堡扒很美味，跟芝士配搭得好，不會互相搶味。」他邊吃邊說。美中不足的是漢堡包被錫紙包着，包焗到變腍，口感很黏，生菜像浸過醬汁，看來不新鮮。(7分)

再由Ken試Five Guys。他同樣認為用錫紙包着漢堡包，很容易令它過熟。「錫紙有很多蒸氣，令包很易變腍，像濕水麵包一樣。生菜變霉，番茄也差不多熟。」至於漢堡扒，表層煎得較乾身，有肉汁但肉味一般，其他材料的比例都不恰當，番茄只有一兩塊，咬下去完全不滿足。另外提供的醬汁，全部是叫貨回來，欠缺誠意。(3分)

結果Five Guys的芝士漢堡包，總分為10分。

然後由Francisco到Shake Shack試芝士漢堡包($76)。「聞起來很香，賣相又好，是那種一看到便想吃的漢堡包。吃到漢堡包的牛油香，漢堡扒也很美味，肉味非常突出。」漢堡包和漢堡扒的比例好，吃時材料不會掉下來。其他配料也不錯，生菜和番茄都比Five Guys新鮮和脆口。自家製醬汁有誠意，質感滑溜，突出其他配料的味道。(9分)

輪到Ken試Shake Shack的芝士漢堡包。「不像Five Guys用錫紙包着漢堡包，不會令漢堡包出水和變腍，也不會令生菜和番茄不新鮮，看來漂亮很多。」除了賣相吸引，味道也出色。漢堡扒調味恰當，有肉汁。雖然牛油包偏腍，但牛油香突出肉香。她的漢堡包，還有個特別之處，包沒有完全切開，避免材料在吃的時候，會在下面掉下來，做法細心，配料都加分。Five Guys用的是較便宜的西生菜，Shack Shack用的是較高級的沙律菜。還有自家製醬汁，蛋黃醬拌芥辣，令味道更有層次。(8分)

結果Shake Shack的芝士漢堡包，總分為17分。

一較高下之後，二人對Shake Shack的評價明顯比Five Guys的高，這一回合由Shake Shack勝出。

來到第二回合的薯條。好吃的薯條，要外脆內軟，且帶薯仔香，口感不油膩。每人最高為5分。

先由Francisco試食Five Guys的薯條($50)。「Five Guys標榜用不同種類的薯仔，所以經常吃到不同的味道。」

手切薯條的質感外脆內軟，吃到薯仔味，又不會太鹹，而且不油膩。(4分)

至於Ken，指Fire Guys的薯條外層不夠脆，鹽和薯條沒有拌勻，味道不均勻。(2分)

結果Five Guys的薯條，總分為6分。

再由Francisco試食Shake Shack的薯條($27)。「外層香脆，內有咬口，鹹度恰當。不過不及Five Guys好吃。」因為Five Guys用新鮮薯仔，薯味較濃。而Shake Shack則用急凍薯條，所以他說去這店，只吃漢堡包，不用吃薯條。(3分)

然後由Ken試食Shake Shack的薯條。「薯條像茶餐廳的貨色，是曲薯，側邊有波浪紋，比較脆。」雖然她下的鹽比Five Guys均勻，可惜沒甚麼薯仔味。(3分)

結果Shake Shack的薯條，總分為6分。總分跟Five Guys一樣，第二回合打成平手。

來到第三回合的奶昔。好喝的朱古力奶昔要滑溜有厚度，甜度恰當，且喝到朱古力味。每人最高為5分。

先由Francisco試飲Five Guys的朱古力奶昔($55)。他說喝到奶昔有朱古力味，滑溜而厚身，但甜到涸喉。(3分)。至於Ken認為Five Guys的奶昔夠滑溜和厚身，不過甜度太高，搶了朱古力味。(3分)

結果Five Guys的朱古力奶昔，總分為6分。

最後由Francisco試飲Shake Shack的朱古力奶昔($42)。他認為這個比Five Guys做的出色，質感滑溜，雖然不太厚身，但朱古力味較濃。(4分)

而Ken也喜歡Shake Shack的朱古力奶昔。雖然不及Five Guys的滑溜和厚身，但喝到朱古力味，甜度也適中。(4分)

結果Shake Shack的朱古力奶昔，總分為8分。第三回合由Shake Shack勝出。

最後是性價比，味道愈好，價錢愈平，性價比便愈高。每人最高為5分。

他們分別在Five Guys及Shake Shack柯打一個漢堡包、一份薯條和一杯朱古力奶昔，Five Guys盛惠$190，而Shake Shack只需$145，竟相差$45。Five Guys．的性價比，總分為3分。而Shake Shace的性價比，總分為8分。第四回合則由較抵食的Shake Shack勝出。

除了薯條是平手之外，Shake Shack無論是漢堡包、朱古力奶昔和性價比，都比Five Guys高分，所以最後由Shake Shack奪冠。

採訪、攝影：《飲食男女》

Five Guys

地址：中環皇后大道中38-48號萬年大廈地庫

電話：3618 9122

營業時間：10am-10pm

詳情︰https://bit.ly/35nwA6R

Shake Shack

地址：中環港景街1號國際金融中心4樓4018號舖

電話：2522 5611

營業時間：11am-10pm

詳情︰https://bit.ly/31sb2Vq

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