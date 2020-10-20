8pm直播 搵食Food Talk｜椰子水唔止齋飲仲可以煮？靚女廚師教你椰子水食譜

椰子水作為superfood，功效多多，利水消腫、清熱消暑、補充水分，可說是女士們的至愛。但椰子水除了獨立飲用，其實還可以入饌，炮製不同美味菜式。

今集《飲食男女》Video Talk直播，找來家嫂小廚房Kaso Kitchen的Nicole開班，示範怎樣利用椰子水，一椰三味炮製咖喱雞、椰汁紫米露與及mocktail。

直播期間，Nicole會即場回答大家在烹調上的疑難雜症，跟大家分享煮食心得，愛美又愛食的你就不要錯過了。

示範嘉賓：Nicole @Kaso Kitchen 家嫂小廚房

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