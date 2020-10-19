鰂魚涌漢堡｜$80泡菜漢堡肉味濃郁 $38炸椰菜花＋植物肉肉醬薯條有驚喜

最近漢堡包店愈開愈多，款式日新月異。鰂魚涌有一間漢堡包店，鄰近商業區，午市一到，餐廳很快就坐滿人。這間漢堡包店已有名氣，連續4年獲得米芝蓮街頭推介小食的殊榮，不過為了令食客有新鮮感，保持競爭力，最近就推出新菜單，留住食客胃口。

新漢堡包有5款，當中韓式泡菜漢堡($80)較有吸引力，牛肉經過兩星期或以上的乾式熟成，配上太陽蛋、泡菜、車打芝士和秘製蒜香蛋黃醬，若然辣度強勁一點，整體更惹味。有食客認為現今食物價格越來越貴，所以漢堡包賣$80，而且真材實料，也值得光顧。龍蝦包之前曾風靡一時，最近這店就創作了一個升級版本，特盛龍蝦包 2.0($120)，本地排包以牛油烘焗之後，香甜脆口，龍蝦尚算新鮮，配搭千島醬，味道豐富。

小食都有新款式，最近素食大熱，這裏就有幾款以植物肉炮製的菜式， Impossible辣肉醬薯條($88)，肉醬以植物肉做之餘，就連芝士醬也是純素，還原度高。最驚喜的是香辣炸椰菜花塊($38)，炸完後塗上水牛城辣醬，再蘸藍芝士醬，非常惹味。

採訪、攝影：《飲食男女》

The Butchers Club

地址：鰂魚涌華蘭路12號惠安苑地下

電話：2388 9644

營業時間：星期一至日 12nn-10pm

詳情︰https://bit.ly/3ok2b1Z

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