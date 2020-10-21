燒肉外賣｜$1,698日本A4和牛套餐送Bruno鍋 牛小排/牛五花/牛三角9個部位 免費送貨

日式人氣燒肉網店「Double Chefs Market」繼推出送氣炸鍋套餐優惠後，10月再度聯乘BRUNO，選購$1,698以上套餐即可獲贈BRUNO橢圓電熱鍋，有6款套餐可自由選擇。

推薦4人份的「Oval x 鹿兒島A4黑毛和牛9分割套餐」($2,198)，提供9款不同部位的和牛，包括牛三角、牛下腹、牛小排、牛五花、牛腰脊心、牛腹脅肉、

牛肩嫰肉、牛內裙肉及骰子牛，以牛小排及牛三角最為嫩口，前者油脂分佈平均，富濃郁牛香，多汁香口；後者位於肋骨前方，油花均衡，肉質細緻。而骰子牛選用腰脊心最厚的部份，肉汁飽滿嫩滑。

套餐同時附上北海道七星米、味噌湯、自家製燒肉汁、煮酒及鹽及黑椒碎，燒肉可自行加配燒汁或煮酒，搭上富有濕潤感的七星米，味道更加豐富。店舖更提供食譜教學，只要接餐上QR Code指示煎烤即可，做法簡單。優惠由即日起至21年1月3日期間供應，數量有限，售完即止，性價比高，燒肉迷不要錯過了！

購買網址：

https://bit.ly/37uDYzW

建議食法及建議貯存方法：

https://bit.ly/3dR6uwD

採訪：顧曉暉

拍攝：關永浩

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