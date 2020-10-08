Soko玩轉香港｜坪洲一日小旅行 拜師畫彩瓷 食港產外脆內嫩鱭魚 歎天然有機桑葉茶

疫情令很多人困在家，去不到旅行，日籍藝人和泉素行(人稱Soko或國際巨星)也不例外。不過，他說在香港地，只要用心發掘，其實也有不少好玩好吃、又適合打卡的地方。在這個新節目裏，他會四處遊走，上山下海，帶大家玩轉香港。

第一集Soko出發的目的地，是非熱門旅遊景點的坪洲。由中環碼頭乘搭渡輪，45分鐘便到達。坪洲四面環海，面積只有一平方公里，約半個長洲般大小。因沒太多景點，又沒有度假酒店設施，遊人相對地少。好處是不用跟人迫，島上的小街有不少特色小店，或喝杯咖啡，或買些手信，可以輕輕鬆鬆玩上半天。

Soko到達坪洲後，第一站去開業超過四十年的超記瓷器。店子以彩繪瓷器起家，這種本土傳統工藝，可說碩果僅存，店內除了售賣各式各樣的彩瓷器皿之外，還不時舉辦工作坊，讓遊人親手製作彩瓷。工作坊由老闆娘林太主理，收費每位$220，需時兩小時，必須預約。Soko早上十一時準時來到，看到門前的一幅彩繪圖案，已叫他十分雀躍。林太先跟他介紹製作彩繪時所需的顏料，及教他如何上色及畫線條的技巧，才讓他開始繪畫。

「我會畫你喜歡的男性類型，喜歡六塊腹肌的男性嗎？多毛還是少毛？大眼還是細眼？」Soko跟林太打趣地說。結果他大約花了差不多一小時，便畫出林太心目中的男神。「畫好之後，一定要把它放入爐內燒五小時，待它乾透才可以拿走，大約需時一星期，你可以下次來取，或郵寄給你也可以。」林太解釋。

第二站是去人氣的快車茶餐廳吃午飯。這店天天座無虛席，老闆雄哥有門路買到時令海鮮，所以吸引不少老饕專程來吃預訂的海鮮。Soko一口氣柯打了招牌煎封海魚、籠仔海蝦糯米飯及花雕蒸蟹。煎封鱭魚一份有十多條，色澤金黃，味道芳香，入口外脆內軟滑。籠仔海蝦糯米飯，肉質彈牙，蝦膏鮮甜，糯米飯索了海蝦的香味，飯粒軟糯，口感煙韌。「花雕蒸蟹下面的蛋白，有很濃厚的花雕香味，好吃到以為真的下了蟹膏去蒸，哀伊斯！」Soko滿足地說。

第三站他要去Island Table Grocer Cafe喝咖啡。這店由三位年輕又漂亮的女老闆主理，她們本身從事旅遊業，但疫情令生意不景，結果令她們萌起創業的念頭。「以前我們在坪洲居住了數年，一直覺得這裏欠缺一個這樣的地方。碰巧看到這個舖位不錯，三姊妹便想一起合作在坪洲開咖啡店。」大家姐Mandy笑說。小店由設計到咖啡及蛋糕，都由她們一手包辦。因環境舒適悠閒，飲品和食物的水準不錯，雖然只新開了一個月，已吸引不少年輕人來打卡。

最後一站他要去天然有機農莊，探望居住在島上的日本朋友，這位日本農夫品川一誠來港定居47年，當年受教會之命，來港做開荒牛，後來落地生根。他在坪洲已經居住了超過二十年，家旁更有一塊農地作天然有機種植。不過近年因體力衰退，所以農作物不多，最搶眼的是數株桑樹。品川先生很高興Soko前來探望，除了招待他吃自家製雪糕，還請他喝養生的桑葉茶，他鄉遇鄉里，大家都很開心。

「今日真是很滿足，原來坪洲有這麼多好吃的食物，還有這麼多有人情味的人，令到我很感動。大家有機會都要來坪洲體驗一下。」Soko滿足地回去。

採訪：黎詠詩

攝影：葉天榮、李耀榮

坪洲超記瓷器

地址：坪洲永興街7號地下

電話：2983 0917

營業時間：12nn-6pm

快車茶餐廳

地址：坪洲坪洲永安街53號地下

電話：2983 8756

營業時間：星期二至日11:30am-2pm，5:30pm-8pm

詳情︰https://bit.ly/3ofoTbc

Island Table Grocer Cafe

地址：坪洲永興街9C號地下

電話：9504 5381

營業時間：星期三至五10am-6pm，星期六及日9am-5pm(星期一及二休息)

詳情︰https://bit.ly/2HgipZj

A NOY麵包舖

地址：坪洲永興街11號地下

電話：2983 9970

營業時間：星期二至日5:30am-5pm

詳情︰https://bit.ly/37qqSng

德興士多

地址：坪洲永興街4C號地下

電話：從缺

詳情︰https://bit.ly/37BzRSN

天然有機農莊

地址：坪洲東灣大龍村

電話：6053 6790

註：有機桑葉茶$50/包

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