元朗冰室宣佈 免費請港龍員工食飯

10月22日，國泰航空宣佈開業35年的港龍航空立即停業，失業大軍立刻暴增5,900人！元朗亞玉冰室負責人剛於面書宣佈，去年中港龍航空員工多次支持活動，今年又冒險前往日本、英國及印度接載滯留港人回港，只要任何前員工到亞玉冰室，都可以免費吃一餐，本來要有員工證，但不少留言都指已歸還員工證，因此負責人揚言只要前員工表明便可以，時勢艱難，惟有互相幫助。

採訪、攝影：《飲食男女》

亞玉冰室

地址︰元朗西裕街17號民康大廈地下4-5號舖

電話︰2676 1908

營業時間︰7am-9pm

詳情︰https://bit.ly/31y4oNg

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