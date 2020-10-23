明目湯水｜秋天乾燥易眼矇 中醫師教煲簡易湯水同茶滋肝明目

秋天的濕度逐漸下降，除了皮膚乾燥，眼睛都變得乾澀，有時甚至視力模糊。註冊中醫師徐澤昌指出，不單止天氣因素，現代人多用電腦，或者長時間專注某些事物，雙眼使用過度，就會久視傷血，如果沒有得到足夠滋潤，例如沒有即時服食可以補充氣血食物，一直長時間地消耗，雙眼會容易出現乾澀問題。

另外，有些人愛吃濃味、煎炸或辛辣食物，引致肝火較為旺盛，令陰份受損，導致陰血不足，即是肝血不足。肝開竅於目，肝血可以濡養雙眼，血液不足，就會出現眼乾或者視力模糊問題。

除了飲用滋肝明目湯水和焗茶之外，在日常生活中還可以可以吃杞子，或有養肝明目作用的動物肝臟，包括豬膶、雞膶等，亦可以吃一些明目的藍莓。

滋肝明目湯水

杞子紅蘿蔔淮山湯

材料：

杞子15g

淮山20g

紅蘿蔔一支

瘦肉半斤

做法：

洗淨所有材料；紅蘿蔔去皮切件；瘦肉汆水；把所有材料加入水中，大火煲滾後轉小火煲1.5小時即成。一星期可以飲用1-2次

杞子有補益肝腎作用，紅蘿蔔可以滋肝明目，而淮山有健脾益氣功效，透過健脾益氣，有助身體吸收多些氣血，補充營養，眼乾問題便得到舒緩。這個湯水比較平和，但感冒期間不要飲用。

清肝明目焗茶

決明子菊花茶

材料：

決明子6g

菊花6g

做法：

洗淨所有材料，加人熱水焗10分鐘即成。

決明子有清肝明目和通便作用，菊花都有明目和清熱功效。飲用約1-3天，情況舒緩便可以停飲。適合一些比較燥熱的人士飲用，這類人士雙眼較容易出現紅筋

或者眼睛乾澀、刺痛，眼睛分泌物較多。不過體質比較虛寒，或者容易腹瀉、怕冷，吃一點寒涼食物便頭暈的人士，都不適合飲用這個焗茶。

採訪、攝影：《飲食男女》

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