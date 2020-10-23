雞翼食譜｜Son姐煮場 瑞士汁雞翼

基本上我在《飲食男女》示範的菜式，都是我喜歡吃的菜式。這個瑞士雞翼，可算是我不特別喜愛的少數，但還是經常整，因為是大小T的最愛。

尤其是當年他們兩個上學還要帶飯的日子，為了帶甚麼餸菜，日日菜式都要不同，都夠他們的婆婆頭痕。講開又講，大小T的飯餸，一打開全個班房都聞到，永遠都引來艷羨目光，坐他們旁邊的同學有口福，因為有得一齊食！知道同學們欣賞，婆婆更加樂此不疲，一定多做一點餸菜，希望大家食得開心。

這個傳統，傳到我這一代依然保留，來我家作客的好友，都會自備食物盒，因為我一定會整多一點讓他們帶回家和家人分享。尤其是家中有老人家或者小朋友的，都會特別得到我的眷顧。不為甚麼，只為秉承我的宗旨：老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。

我之所以不特別喜歡這個瑞士雞翼，是因為瑞士汁偏甜，大T最愛味道偏甜的食物，小T自細就最鍾意食雞翼，而且方便帶飯，所以佢哋細細個食到大。我呢，同樣是細細個食到大，不過是去太平館食的豉油西餐。除了瑞士雞翼，還有焗牛脷焗海鮮飯，最出名的乳鴿，那個梳乎厘超級無敵大，不過似蛋糕的口感，不是我的那一杯茶。

這個瑞士雞翼其實很容易做，而且瑞士汁可以保留越煮越好味。除了做雞翼，做雞髀雞腎甚至腸仔，或者乳鴿都好好味。最近我試過做鵪鶉胸和腿，一樣好得！如果喜歡食辣的朋友，可以試試在瑞士汁中加辣底麻底油一同浸，別有一番風味。

整這個瑞士雞翼，我一定買全翼，不知道大家知不知道，一磅雞中翼的價錢夠買兩磅雞全翼。而且跟我示範的方法做，雞翼浸好之後除了入味，還非常多汁鮮嫩。突然想起，瑞士汁浸雞腳一樣好味，不過記得一定要先出水，然後沖水過冷河將雞腳膠質完全沖走，再浸冰水，之後才放入瑞士汁浸至入味。

每次朋友到我家中食飯有這個瑞士雞翼的話，那汁一定會被帶走，可想而知幾咁受歡迎！心動不如行動，不用覬覦我家中的瑞士汁，跟我這個簡單食譜，地獄廚神都搞得掂。當一諗起出去食幾隻雞翼百幾蚊，百幾蚊可以買差不多10磅雞全翼，派街坊都夠。所以話家中煮食，真正平靚正，記住睇我嘅SON姐煮場，日日都有新煮意。

材料：

雞全翼4磅

草菇老抽3碗

油膏1小碗

水3碗

黑片糖或蔗糖2碗

玫瑰露少許

八角、桂皮、香葉各幾片

薑 少許

做法：

1.急凍雞翼徹底浸水解凍

2.煮一大鍋滾水，加入雞翼中慢火浸熟，取出過冷河，然後浸冰水備用

3.鍋中加入老抽、水、糖、香料、玫瑰露，煮至蔗糖徹底溶解

4.加入雞翼，瑞士汁滾起後熄火，焗至入味即可

示範：Son姐

攝影：關永浩、潘志聰、楊于翹

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