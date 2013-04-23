尖沙嘴自助餐｜尖東酒店全新和牛主題自助Brunch 三個鐘任食M8和牛 早鳥85折$646就食到！

尖東以自助餐聞名的Hotel Icon，最近推出Pop Up的和牛主題自助早午餐，不過就並非在以往的Market，而是在宴會廳Silverbox，用澳洲M8和牛製作出一系列食物，有三小時讓大家慢慢歎。

當中最推介炙燒和牛壽司，即燒即上碟，和牛滿佈油花，牛脂香滲滿飯粒，肉味濃郁。燒澳洲和牛肉亦是回本首選，牛排只用鹽和黑椒作簡單調味，燒得香口，肉質更是軟嫩，油香和肉香平衡得剛好。

今次自助餐亦很有新意，推出了三色和牛漢堡包供客人選擇，即點即做，共有三款口味，分別是磨菇芝士、煙肉生菜和焦糖洋葱，主角和牛漢堡扒厚度適中，雖然味道不錯，但體積大，吃完一個已經很有飽腹感。

除了主角和牛，酒店一向以自助餐聞名，海鮮冷盤最有名，這間酒店沒供應生蠔，但長腳蟹、小龍蝦、青口等等質素同樣保持得到，鮮甜沒有雪味。甜品亦高水準，心水是一向極具人氣的芒果糯米飯，由泰菜廚師主理，芒果清新，椰香十足。

總結來說，和牛料理款式不算多，而且和牛油脂比重高，多吃就已經覺得膩。酒店現時推廣早鳥85折優惠，折後 $646，便宜了百多元，假期未有活動的人不妨考慮。

採訪、攝影：《飲食男女》

秋季和牛薈

日期： 10月25、26日（周日及重陽節翌日）及11月1、15日（周日）

時間： 11:45am-3pm

地點：Silverbox宴會廳

價錢：成人：$760，兒童（3至11歲）$530

查詢： 3400 1388

早鳥優惠：於10月31日或之前預訂並繳交全數款項，可享85折優惠

註：以上價錢須另收加一服務

唯港薈Hotel ICON

地址：尖沙嘴東部科學館道17號

電話：3400 1000

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