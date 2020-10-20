荔枝角茶餐廳｜茶記出老麥式快餐極速上位 $38巨無罅餐食手打漢堡 老闆：畀同路人多一個選擇

荔枝角兩個月前開了一間茶餐廳，名友利冰室 x 勿當奴，火速成為網上話題，原因無他，裝修已經非常出位，久違的神偷、叔叔紛紛化身漫畫，在店內牆壁四處出沒，打開餐牌，會看見勿當奴餐系列，8款套餐包括似曾相識的豬柳強($35)、將軍噢堡(38)、冚家雞($25)、魚柳包($36)等，還送薯條及可樂，玩味十足。

友利冰室 x 勿當奴老闆叫爆炸頭，不諱言店名寄託了自己的希望﹕「其實都是突破框框，希望香港人不要再做既得利益者希望的奴隸，可以做回自己的香港人。」爆炸頭坦承餐廳目標明確﹕「可以多給同路人一個選擇，嘗試我們回憶的味道。」

別以為餐廳只是一味噱頭，爆炸頭對菜式頗為用心，漢堡包的麵包是香港製造，入口鬆軟，漢堡扒是日日手打，肉汁豐富；麥樂雞即叫即炸，熱辣辣脆卜卜，連醬料亦是自家調配，很惹味，難怪吸引不少客人上門，第二次上門的黃先生就點了豬柳蛋包﹕「因為上一次食的時候，覺得肉汁好豐富，不似快餐店，我亦喜歡它的粗薯條，很足料。」

友利冰室 x 勿當奴亦提供多款茶餐廳小菜，多是中西混合的創作風格，名字煮法都很有心思，如一人威靈頓牛柳配蜜椒汁($128)，就將威靈頓牛柳配中式的蜜椒汁，半生熟的牛柳和外層鬆酥的酥皮火候剛好，蘸蜜椒汁來吃，比平時的牛肉汁多了點甜香。還有豆豉鯪魚忌廉意粉($88)、基本發腐乳古法炆羊架($168)。

打卡之餘亦兼顧味道，消費亦不算貴，爆炸頭希望小店能回到兒時街坊鄰里的風味﹕「我覺得做生意不是要賺到盡，與客人的關係，亦不是止於利益。」

採訪、攝影：《飲食男女》

友利冰室 x 勿當奴

地址：荔枝角長順街15號D2 place 2期1樓109號舖

電話：2338 6788或 WhatsApp 6791 1414

營業時間：星期一至日 11am-9:30pm

詳情︰https://bit.ly/2T95MBv

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