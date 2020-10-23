東涌肉桂卷｜美國肉桂卷名牌東涌開分店 有堂食兼新推芝士卷

美國肉桂卷連鎖店Cinnabon今年初登陸香港後，人氣一直高企，每天都大排長龍，最近品牌在東涌開設分店，更推出新產品。

除了一向受歡迎的肉桂卷，新店首次推出鹹點輕食，帕尼尼芝士卷（$40-48）每天新鮮製造，以芝士為夾心，可選火雞、火腿、酸瓜等配搭。烤焗後口感鬆脆，配上溶化的芝士，當作早餐一流。另外還有新口味的肉桂卷，黑朱古力花生醬迷你肉桂卷（$35）加入花生醬，層次更加豐富，適合愛吃甜點的客人。

新分店更設有堂食位置，一排面壁位可容納8人，經過時可以來個快速下午茶。

採訪、攝影：《飲食男女》

Cinnabon Hong Kong

地址：大嶼山達東路20號東薈城2期298舖

電話：從缺

營業時間：11am-9pm

詳情︰https://bit.ly/2Tef2nI

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