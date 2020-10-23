大埔丼飯｜新開親民丼飯專門店 $78即叫即炸天婦羅＋$98油香鵝肝和牛丼

人氣日式丼飯店「スーパー丼 Superdon」，繼佐敦及銅鑼灣店後再下一城，進駐大埔超級城。新店佔地1,600呎，有超過二十款丼飯選擇，價錢親民。

刺身丼飯推薦新店招牌Super 海鮮丼($128)，包括吞拿魚蓉、鮮蝦及三文魚等，蝦肉爽彈鮮美。每款丼飯均附麵豉湯及茶碗蒸，茶碗蒸以日本雞蛋製作，香滑濃郁。牛油果醬油漬三文魚丼($58)，口味較為創新，三文魚新鮮肥美，與牛油果的脂香口感非常相襯。

熟食丼飯必試雜錦天婦羅丼($78)，天婦羅即叫即炸，外層炸衣香脆，配上醬汁味道更可口。鵝肝和牛丼($98)，和牛選用澳洲M5和牛，肉質軟嫩，再配上匈牙利鵝肝，油香滿溢。店舖用上日本新潟米，口感更佳。大埔友又多一個選擇了！

採訪、攝影：《飲食男女》

スーパー丼 Superdon

地址：大埔超級城 B 區 130-133A

營業時間：星期一至四 12nn - 11pm；星期五至六 12nn 11:45pm；星期日 12nn - 11pm

電話：2665 9700

詳情︰https://bit.ly/3dRXWpi

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