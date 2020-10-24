黑白木耳｜黑白木耳成份似 黑木耳補血護心 白木耳潤肺養顏

它們都叫木耳，不過一個是黑色，一個就是白色，究竟黑白木耳有甚麼分別呢？白木耳即雪耳或銀耳，它跟黑木耳一樣，都是真菌的一種，兩者的成份有點相似，大家都是熱量低、脂肪含量不高、水分比例佔了九成。營養價值方面，黑白木耳都含有蛋白質、纖維素、鈣及磷等，但黑木耳的含量會比白木耳高些，以蛋白質為例，每100克黑木耳，有1.09克蛋白質，但白木耳就只有0.5克，所以黑木耳的營養價值較高。

至於效用，黑木耳有「素中之葷」的稱號，它因為含鐵量高，可以調解血脂肪，促進腸胃蠕動，對於改善缺鐵性貧血，以及心血管問題很有幫助。白木耳就有「菌中之冠」的美譽，它膠質多，有抗氧化功效，又可以滋陰潤肺、養顏美容，特別適合女人食用。總括來說，它們都是健康食物，各有所長，可以互相配搭來吃。

採訪、攝影：《飲食男女》

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