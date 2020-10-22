旅發局深水埗美食團搵笨？$770深水埗美食團 記者實試行程 $235食勻6間店仲買埋手信

兩天前，旅遊發展局旗下的「旅遊．就在香港」網頁推薦本地遊，主要有郊外遊、生態遊、農莊體驗等等，網民恥笑，皆因團費實在太離地！例如$770深水埗美食團、$1,260長洲行等，不少人都笑指$770去深水埗吃腸粉，莫非是任食﹖記者跟着這些行程，實測究竟費用需要多少呢？

深水埗美食團的行程，一共去6間餐廳，享受各種美食，如茶餐廳、豆腐花、腸粉、奶茶等等。不過行程沒有詳細說明會到哪一間餐廳，所以記者選擇了區內最有名餐廳，計算需要的費用。

根據本地團行程，第一站要到茶餐廳享用港式早餐。記者去了新香園，點了馳名烘底蛋牛治（$22）、西多士（$21）和熱奶茶（$15），一共$58。第二站到合益泰小食，嚐嚐區內名物腸粉，小食店人氣高企，每一天都會有很多人排隊，如果店內沒位置，客人更會拿着盤子在店外進食。腸粉（$16）滑溜，加上芝麻和甜醬，不會過膩。魚蛋（$6）香辣彈牙，再加上一杯豆漿（$6），一共$86。第三站到公和荳品廠，傳統豆品店堅持以人手用石磨磨豆，豆腐花（$10）豆味濃郁，一共$96。吃了三家，消費還未超過$100。

第四站到價錢親民的圓方餃子粥麵，魚湯韭菜餃子（$29）湯底鮮甜，餃子皮薄餡多，每天新鮮製作，吃罷消費累計$125。第五站會帶大家買手信，到有50年歷史，主打舊式唐餅的八仙餅家，一向深受遊客街坊們歡迎，2個皮蛋酥（$40）和小桃酥（$15/半打）都是店內的王牌產品，費用一共$180。最後一站到以蝦子麵馳名的劉森記麵家，記者點了招牌的蝦子撈麵（$40）和蠔油菜心（$15），蝦子麵表面撒滿蝦子，麵質彈牙。

6間餐廳一共盛惠$235。而根據網站資料，深水埗美食團大約需時3.5小時，原價$770，香港居民優惠75折，即是$577，車費自付。記者馬拉松式地吃，大約花了3小時，才能完成6間餐廳的行程，費用更與旅發局推薦的旅行團價錢相差最少二百多元，雖然少了本地導遊，但如果是本港市民的話，這一環節，意義也不大，難怪網民一致嘲笑其旅行團，表示不會參加。

採訪﹕梁穎彤

攝影﹕陸羽勝

新香園

地址：深水埗桂林街38號A地下

電話：2386 748

營業時間：24小時

詳情︰https://bit.ly/37zVa6Y

合益泰小食

地址：深水埗桂林街121號地舖

電話：2720 239

營業時間：6:30am-8:30pm

詳情︰https://bit.ly/3ojCHBH

公和荳品廠

地址：深水埗北河街118號地下

電話：2386 871

營業時間：7am-9pm

詳情︰https://bit.ly/31BGGQd

圓方餃子粥麵

地址：深水埗福華街104號地舖

電話：2720 855

營業時間：9am-10pm

詳情︰https://bit.ly/35miN0a

八仙餅家

地址：深水埗南昌街197號地下

電話：2729 440

營業時間：7:30am-7:45pm

詳情︰https://bit.ly/3odmkqa

劉森記麵家

地址：深水埗桂林街48號地下

電話：2386 3533

營業時間：12nn-10pm

詳情︰https://bit.ly/3jpbfPl

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