尖沙嘴咖啡｜日本過江龍咖啡店 $85體驗90分鐘手沖咖啡 咖啡師專人服務

這一年來不少特色咖啡店進駐香港，尖沙嘴就剛開了一間日本過江龍Koffee Mameya，店內提供一對一手沖咖啡，咖啡師會諮詢客人意見，然後提供最適合顧客的咖啡。

新店為店中店形式，位於6月中開業的姊妹品牌Omotesando Koffee店內的後半部。來自東京表參道的Omotesando Koffee一向以型格裝修聞名，不過店內只提供一款咖啡豆，咖啡迷一定不甘滿足，而Koffee Mameya就屬於尊貴版本，香港是海外第一間分店。

Koffee Mameya分為外賣區域以及堂食區域，堂食區域目前是香港獨有，不可Walk In，必須透過K11 Musea App應用程式預約訂位。店內一共提供15個座位，客人每次可以入座90分鐘，另收10%服務費。兩邊區域都有咖啡師服務，客人可以邊聊邊喝。有關於咖啡方面的知識，他們都樂於解答。咖啡師亦會協助客人，選出最合心水的咖啡。

目前提供11款來自世界各地的咖啡豆，不時更換。Mame品牌來自蘇黎世，其中一款哥斯達黎加出產的咖啡豆（$95/杯）用了厭氧處理法，入口帶一點甜味，會有蘋果肉桂甘香，被形容似蘋果批。Tokado Coffee來自福岡，曾獲世界烘豆冠軍。Haile Selassie以埃塞俄比亞國王命名（$85），混合了三個地區的咖啡豆。咖啡帶水果味道，甜味苦味平衡，同時亦有茶的感覺。香港Café雖多，但這種體驗卻不常見，價錢亦不算貴，不論是咖啡入門新手，或想了解更多關於咖啡文化，都值得一試。

採訪、攝影：《飲食男女》

Koffee Mameya

地址： 尖沙嘴梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea B2樓B217號舖

電話：從缺

營業時間：星期一至五11am-6pm，星期六日 12nn-7pm

詳情︰https://bit.ly/2Hs3kUf

Omotesando Koffee

地址： 尖沙嘴梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea B2樓B219號舖

電話：從缺

營業時間：星期一至五11am-6pm，星期六日 12nn-7pm

詳情︰https://bit.ly/3ofZiz0

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