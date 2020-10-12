美食的誕生｜大埔粉果人龍店 4種粉自家製麵皮 沙葛菜脯添香 $10/3個 日賣600個

粉果外皮煙韌，餡料口感爽脆。位於大埔的小食店「粉果佬」，其粉果一直是區內居民喜愛的小食之一。年屆80歲、本名王克參的參叔， 90年代已在大埔廣福冬菇亭擺車仔檔賣粉果，去年到昌運中心開店，無論搬到何處，粉果依然是他拿手好戲。

參叔永不言休，每天一早便回店舖製作。坊間的粉果麵皮，多數都從街外叫貨，但參叔堅持自己製作。麵皮製作殊不簡單，單是粉類都已有四種，包括澄麵、太白粉、生粉及木薯粉；澄粉取色、風車粉取滑、生粉取軟熟、木薯粉取彈性。

四種粉沖水搓揉，水溫不能太冷太熱，要暖水才行，不然就無法做到外皮煙韌的效果。至於餡料，參叔則要求爽口，用上芹菜、蝦米、沙葛、菜脯等食材，其中沙葛和菜脯為靈魂，前者爽脆，味道清甜，後者韌中帶脆，帶鹹香。餡料以乾鑊炒香，十分香口，再加入乾葱頭、糖和豬油渣。蒸約15分鐘，粉果熱辣，香氣傳遍整店。

製作有心機，但粉果定價親民， $10/3個，難怪是區內人氣小食，日賣600個。

採訪、攝影：《飲食男女》

粉果佬

地址：大埔昌運中心32號地下

電話：從缺

營業時間：10am-10pm

詳情︰https://bit.ly/2HuefNc

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