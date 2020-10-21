點Cook Guide食譜｜軟心芝士蛋糕 Mr. Cheesecake

材料（2-3人份量 Serve2-3）：

22cm長方形模具

忌廉芝士 200g Cream Cheese

砂糖 100g Sugar

酸忌廉 180g Sour Cream

希臘乳酪 50g Greek Yogurt

雞蛋 2 Egg

檸檬汁 9g Lemon Juice

粟粉 20g Corn Starch

淡忌廉(鮮奶油) 100g Whipping Cream

雲尼拿醬 ¼ tsp Vanilla Bean Paste

零陵香豆 ½粒 Tonka Beans

白朱古力 50g White Chocolate

步驟：

1根據模具大小準備牛油紙，模具塗抹牛油，放入牛油紙

2.零陵香豆磨成碎

3.忌廉芝士及雞蛋放在室溫備用

4.雞蛋打勻備用

5.忌廉芝士及砂糖打發至平滑均勻（用65度熱水坐暖打發）

6.將希臘乳酪拌勻

7.分三次蛋液拌入忌廉乳酪糊裡拌勻

8.加入粟粉及檸檬汁拌勻

9.加入淡忌廉、白朱古力、雲尼拿醬及零陵香豆用中火煮熱即可熄火

10.打發酸忌廉，將全部混合拌勻後過篩,倒入模具

11.模具放在焗盤上，加入2-3cm高的熱水

12.預熱焗爐至180℃，先焗25分鐘，再轉180度以150℃焗20分鐘

13.取出蛋糕放涼後放入雪櫃冷藏4小時，完成

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