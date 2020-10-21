灣仔下午茶｜5星酒店$298秋季主題下午茶 半自助任食Crêpe＋自家製雪糕

踏入秋冬，餐廳紛紛預備時令食材換季。灣仔君悅酒店茶園也為下午茶設計出秋天版本，同時推出外賣盒子。

價錢和以往一樣，星期一至五$298，星期六日則是$328，每天下午三時半至五時半供應。客人可以在12款茶葉中選出心中的沖泡熱茶。鹹點有七款，鮮蝦雞尾酒、煙三文魚三文治、火腿芝士牛角包、南瓜批等。鮮蝦龍蝦包是招牌，餡料豐富且麵包軟熟。甜點有四款，朱古力以蘑菇、榛子為造型，外形可愛，最適合拍照打卡。英式鬆餅配備三款醬，包括草莓果醬、濃忌廉和檸檬吉士醬。外層鬆脆，帶一點牛油香。

最受歡迎的是自助區，現做可麗餅、窩夫，雪糕跟水果都是無限追加。雪糕是自家製的，口味很特別。客人Coco覺得性價比高：「這裏的價錢算是化算，味道也可以，不過就是比較難預訂位子。」餐廳下午茶的檔期經常爆滿，所以酒店設計了外賣下午茶盒子（折後$372），款式有九成類似，客人可以在網上預訂，到酒店自取回家享受。

採訪、攝影：《飲食男女》

茶園

地址：灣仔港灣道1號君悅酒店閣樓

電話： 2584 7722

下午茶供應時間： 3:30pm-5:30pm

預訂網址： https://bit.ly/2IXTzhc

詳情︰https://bit.ly/3kyF1D7

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