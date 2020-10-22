將軍澳日本菜｜賭神出馬！消費滿$150搖骰 有機會全單免費 $190呑拿魚牛油果丼足料惹味

很多餐廳都常常會推出各種折扣優惠，但是其實甚麼八折、九折，都不如全單免費來得直接。最近將軍澳海街丼，就推出一個全新的優惠，只要客人消費滿$150就可搖骰一次，如果搖骰開出有三粒相同的「海」字，就可以全單即時免費﹗不用付錢就能直接走人，金額無上限，按結帳時為準。

如果中不到頭獎，當然也有全單半價、免費魚生丼飯、優惠券等獎品。優惠特別，食物亦有水準，品牌在日本東京開業多年，香港分店的丼飯就由日本廚師主理，大部份食材都是來自日本。賣相最豐富，一定是他們這一款招牌貨海寶丼「特上」（$210），共有11款食材，有加州海膽、北海道帶子、雪蟹肉、三文魚子、甜蝦等等，多到幾乎滿瀉。海膽甘甜，其他刺身味道都唔錯，吃完飯還可以加入們自家煮的魚湯，製成茶漬飯，口味變化多樣。

醬汁呑拿魚牛油果丼（$190）也值得一試，牛油果用墨西哥牛油果，而吞拿魚粒則用日本醬油醃製，濃郁惹味。如果不吃魚生，可以選擇吃這一款海寶天婦羅丼（$190），同樣食材款式多，如甜蝦、烏賊、小扇貝、甘薯等，即點即炸，全都炸得香脆，甜蝦有手掌大小，蝦肉爽彈。

推廣暫時未設限期，如果有興趣，不妨來這裡挑戰一下自己的運氣及技術吧！

採訪、攝影：《飲食男女》

海街丼（東港城）

地址：將軍澳重華路8號東港城1樓186號舖

電話：3596 3973

營業時間：11:30pm-4pm，6pm-9pm

詳情︰https://bit.ly/3jjvvlb

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