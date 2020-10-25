鴨脷洲車仔麵｜96年老字號粉麵廠開麵店 蝦子麵X車仔麵食法

開業96年的佛記粉麵廠，向來以蝦子麵聞名，10年前由第三代接手後，屢有新動作。佛記粉麵廠最近就在鴨脷洲開設首間直營車仔麵店，別的車仔麵店通常只配河粉、油麵、幼麵等，但麵麵原原館卻提供6款粉麵選擇，包括幼身及粗身的蝦子麵，而且每底$9，跟其他車仔麵店的油麵、河粉差不多，是城中少有提供蝦子麵選擇的車仔麵店。

多年來都在香港生產的佛記粉麵廠，招牌蝦子麵，日賣一百斤，第三代負責人Nelson表示，開車仔麵店是向長輩致敬，「因為爺爺那一代，也有開酒樓和粉麵廠，我也想仿效他，批發、零售、麵檔，令這盤生意更多元化。」他又表示，以往經營門市時，曾有客人表示在家煮得不好吃，現在開餐廳，就歡迎客人上門品嚐正宗味道，也可以問師傅如何烹調。

麵麵原原館有蝦子麵、米線、油麵、河粉等供應，都出自佛記粉麵廠，招牌蝦子麵麵身爽口，蝦子味道鹹鮮不過火，入口爽滑。配菜款式多，約有30種，豬軟骨、麻辣牛肚非常入味，還有自製水餃，皮滑餡料足。開業不足一個月，已有不少街坊上門，蘇小姐表示，每星期最少光顧兩次，最喜歡蝦子麵，因為夠爽口。

採訪、攝影：《飲食男女》

麵麵原原館

地址：鴨脷洲鴨脷洲橋道322號地下西邨街市ALC33-34號舖

電話：9344 4370

營業時間：11am-9pm

詳情︰https://bit.ly/3kfVmvI

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