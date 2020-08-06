報復性食飯？｜盤點6間超爆場食店 西營盤酒館／銅鑼灣壽司2021年先有位 食家畢明：值得等

經濟不景加上限聚令，餐廳理應叫苦連天﹖也對也不對，的確有部份餐廳叫苦連天，但香港人無法離港旅行的情況下，爆發出無人能料的消費力，加上限聚令只開放一半餐廳座位，令眾多消費不便宜的新餐廳一位難求。

記者在10月14日致電或上網預訂多間城中的人氣新餐廳，結果令人吃驚。位於中環，由韓國大廚姜珉求主理的Hansik Goo，他在韓國經營的Mingles曾奪得米芝蓮一星，香港店以歐陸菜的食材、處理手法及賣相，呈現韓國傳統菜，晚市消費加一後要近千元，但至年底所有訂位一律爆滿﹗侍應表示要今年11月3 日才開放明年預訂。

另一間超爆的新餐廳就是今年三月開業，尖沙嘴瑰麗酒店的印度菜館CHAAT，今年十月及十一月的晚市都已經爆滿，餐廳表示要到今年11月1 日的早上九時後，才開放十二月的訂位。

西營盤位於酒舖內的小酒館Batard，標榜以零售價賣葡萄酒，而平時餐廳需以葡萄酒來貨價三倍才能賺錢，變相同一樽酒，Batard最多能便宜七成，所以在香港酒界極有名氣，今年底晚市同樣已全爆，侍應坦言除了Walk In查看有沒有位，已無他法。

另一間位於灣仔，由女廚Tiff主理的法式小餐館Jean May，因氣氛服務都好，食物如肥肝、鴨胸都做得出色，平均每人約$700的消費亦很合理，因此十月、十一月的午晚市都已經悉數爆滿。

難訂的不限新店，不少開業已久的餐廳亦是難訂位，金鐘一向人氣的JW萬豪酒店自助餐，最快要到2021年的1月13日才能入座。開業一年多，位於銅鑼灣的天鮨，名氣只在日本菜粉絲圈子中流傳，但訂位情況同樣爆滿，主廚兼負責人Kenji﹕「星期一至五，最快要11月中才有位，如果周末就緊張了，要明年一月才有位。」

到底哪間餐廳值得長達兩至三個月的等候﹖記者訪問了多位懂吃愛喝的食家，其中酒評家畢明早前光顧了西營盤的酒館Batard：「我覺得值得等，因為我們一般外出喝酒吃飯，餐酒通常會是成本價3倍，但如果入到一間餐廳可以用零售價點酒，是很吸引的一件事。

採訪、攝影：《飲食男女》

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