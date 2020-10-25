食在台灣｜失傳古早味 屏東特色早餐肉燥粿

古早味肉燥粿第一口咬下去就明顯感受到油蔥、蝦米、蘿蔔絲與三層肉的香甜，既Ｑ彈且鬆軟，蘸上特製醬料入口層次豐富，嘴裡香氣四竄，很是滿足。肉燥粿是屏東特色傳統小吃，與北部的油粿有點類似，從前是當地人早餐必吃的元氣米食，但世代更迭，烤土司、漢堡現做早餐店林立，肉燥粿因工序繁瑣，純手工製作過程辛苦，肯做的人越來越少，已漸漸在市場中消失。

位於屏東市的「大埔松仔腳肉燥粿」，已有70年歷史，靠的是陳家三代對傳統美味的堅持延續下來，讓喜愛肉燥粿的顧客還能吃到這等懷念的滋味；這家肉燥粿目前由第三代陳忻慧接班，二代的陳媽媽林麗娜仍舊每天親手參與肉燥粿的製作與販售，從旁輔導將家傳的好滋味完整延續下去。

肉燥粿配四神湯最完美 百元搞定一餐飽足

肉燥粿製作過程繁瑣，不添加防腐劑，每天下午製作，隔天上午7點開門營業，幾乎中午就賣完。當地人習慣吃1盤肉燥粿，搭配1碗四神湯當做早餐，這是最完美的組合，只需100元；另外有增加飽足感的大腸(一般稱糯米腸)、米糕和滷肉飯，為了滿足客人能一次吃到多樣美味，也特別設計綜合拚盤，可將肉燥粿、大腸和米糕做雙拼混搭，點一盤就可以吃到兩種美味。

這家肉燥粿店面不大，用餐間空間只有幾張桌子，店裡所有品項都是新鮮手做，且真材實料物美價廉，反而外帶的客人特別多，一早就看見母女倆忙裡忙外手沒停過，差不多中午就賣完收攤，但每天約莫下午3點開始，陳忻慧與媽媽就又開始製作肉燥粿及各種產品，為隔天營業做準備。

媽媽林麗娜堅持使用最好的食材與調味料，從肉燥粿的食材到四神湯所需的中藥包亦非常講究，她表示：「我們這麼多年做的東西味道都沒有變，就是我們不偷工減料，調味料也是我們平常在家吃的。」秉持自己吃得安心，才讓客人吃的原則。

製作工序繁瑣 炒料入蒸籠樣樣粗活

肉燥粿的製作從炒料開始，林麗娜也不怕技術外洩，現場以她純熟手法示範一遍，她先將紅蔥頭與蒜頭入油鍋，以油泡方式取其香氣，接著再加入白蝦皮一起爆香，撒上適量的五香粉，起鍋先放一邊，另起鍋炒蝦米再加入剛炒好的白蝦皮。三層豬肉切成大肉丁，拌炒至全熟，豪邁倒入米酒，加入醬油膏，在入蘿蔔絲悶軟繼續拌炒，最後倒進熬煮5到6小時以上的雞高湯，一起煨煮10分鐘，一鍋噴香的滷肉燥就完成，而這鍋滷肉燥亦是製作大腸（糯米腸）的重要食材。

製作肉燥粿粉漿為在來米漿，而且要用存放約2年的舊米，水份量少，才會更Q彈，米漿最後一樣要加入雞高湯，並且適度加冷水降溫，才不會讓米漿太快熟而讓粿吃起來沒有Q度。雖然現在已改用機器取代人工攪拌，但不額外摻粉，溫度更是關鍵，林麗娜的手就是最專業的「溫度計」，只要她手往粉漿鍋邊一摸，大概就知道溫度是否恰當，這時就倒進肉燥，用手測溫雖說是「憑感覺」，但也是經驗的累積，女兒陳忻慧到現在也還在學習中，需要媽媽在一旁盯看。粉漿與肉燥一起攪拌後，接著倒蒸籠整平，這時才是最吃力的，因為必須兩個人力，一個倒入粉漿，一個將粉漿磨平，再一起搬蒸籠上鍋蒸熟。

林麗娜苦笑說:「從民國70年嫁來屏東後，等於今天嫁過來明天就開始做粿了，幾乎沒有休息，因為阿嬤還在的時代也沒在休息。」婆婆是嘉義布袋人，從嘉義嫁來屏東，一開始是賣大腸（糯米腸），後來才有蒸粿，古早時代是多是白色的粿，婆婆來到屏東後才開始將用料變化的較豐富，也因此開始有「肉燥粿」。

心疼媽媽雙手做到變形 女兒接手傳承好味道

身為三代的兩個女兒，都是在6年前回家幫忙，林麗娜因為長期要炒料又做同樣搬運的動作，兩隻手的骨骼都變形，讓女兒相當心疼，曾在補教的大女兒陳忻慧說：「從小看我媽媽做粿，覺得她真的很辛苦，每天只能睡3、4個小時，加上得大鍋炒料跟搬超重蒸籠，一直堅持那麼多年，真的很不容易。」

妹妹陳怡文則是原本在「LaNew」工作，看著媽媽一天天變老，加上從小到大把媽媽做粿的辛苦全看進眼裡，因而決定回家幫忙。陳怡文說：「以前不想回來，很抗拒啊！因為做粿很累，看到媽媽做很累也沒辦法休息，會捨不得，就像她的關節都有問題，肩膀是一高一低的職業傷害越來越明顯，過去引以為傲的黑髮也都變白了。」

林麗娜也淡然地表示：「關節其實也壞了，但醫生說要好就得換人工關節，我們這種工作畢竟不是說去菜市場買一買、洗一洗就好，蒸粿都要7、8個小時，不是那麼簡單。」加上練雞高湯往往連續超過10小時，看她炒肉燥時非常辛苦，但她卻帶著自豪表情甘之如飴，說明對肉燥粿深厚的愛，讓她堅持下去的理由，不僅是全家生計的重心，最重要的是想與客人分享的那份心意。

肉燥粿必須蒸5小時才能熟透，而蒸好的肉燥粿吃起來Ｑ彈且帶有濃郁的肉香，三層肉本身的油脂與油蔥酥油的融合，讓香氣層層堆疊，淋在粿上的特製蒜蓉醬汁也是店家親手熬煮，加一點蒜泥，更具風味，純米漿做成的肉燥粿口感明顯與市面上許多粿類不同，蘿蔔絲則畫龍點睛，與肉的甜味加乘。

這工序「搞工」的傳統老味道真材實料，難怪是當地人口耳相傳幾十年的經典小吃，不僅許多饕客慕名前往，不少北漂的在地人返鄉也一定會來回味這兒時的記憶。肉燥粿大份55元、四神湯45元，懷舊滋味只要100元，太物超所值。

吃肉燥粿一定要配上一碗湯，四神湯是最佳拍檔，林麗娜要求嚴格，小腸清洗得非常乾淨，其他的品項也一樣都務求安全衛生，就是希望讓客人吃得安心；時至今日傳承到第三代，「大埔松仔腳肉燥粿」不管店面、廚房都保持得很乾淨，實屬難能可貴。

70年的歷史，自然累積了許多從年輕吃到老的熟客，外帶的人特別多，多是買回家當早餐或午餐，陳女士熱情地表示:「從2、30歲就開始買，現在都70歲了，真的是從年輕吃到老，她們的肉燥粿跟大腸（糯米腸）都很好吃，吃吃看就知道！」邱先生也提到:「從小開始買肉燥粿跟四神湯，外地朋友來也會帶他們來吃，這就是屏東的名產啊，早期是他們媽媽是用車子推著賣，後來才開始有店面。」

因肉燥粿的製作耗時耗工，且非常辛苦，很少人願意學習，該店也面臨人力短缺問題，陳忻慧卻樂觀以對：「不管如何，我們還是會堅持下去，希望能將上一代傳給我們的美味繼續發揚下去。」

報道來源： 台灣《飲食男女TW》

大埔松仔腳肉燥粿

屏東縣屏東市柳州街32號

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